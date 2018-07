Torquemada debutarà com a substitut de Puyal el 12 d'agost

De @LaTdP a "La TdT". @RTorquemada agafa el relleu del Puyal a les transmissions del Barça a Catalunya Ràdio: "Hem d'aprofitar el llegat i el mestratge del Quim" https://t.co/C4ZfTjyWRD pic.twitter.com/EZQQWlrRum — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) 27 de juliol de 2018

Han estat 50 anys rere el micro, una llarga trajectòria que ha erigit Joaquim Maria Puyal com la veu del futbol en català. L'anunci de la seva retirada va suposar una sacsejada per al món del periodisme esportiu i de la ràdio, en particular. "Les transmissions de Puyal formen part d'un dels majors èxits de la ràdio i la comunicació d'aquest país", afirmava el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, que agraïa en un article a NacióDigital els seus anys de dedicació.L'aposta de la "Corpo" per substituir Puyal al capdavant dels micròfons de Catalunya Ràdio són els periodistes Bernat Soler i Ricard Torquemada, tal com ja va avançar aquest diari . Soler retransmetia fins ara els partits de futbol a TV3, mentre que Torquemada ha estat els últims anys la mà dreta de Puyal a La TdP. El seu debut serà el 12 d'agost, amb motiu de la Supercopa entre el Barça i el Sevilla.Torquemada ha estat 18 anys al costat de Joaquim Maria Puyal fent lectures i anàlisi acurades dels partits del Barça. Ara, la seva gran preocupació, segons ha declarat al portal 3/24 , és el d'aprofitar "el llegat i el mestratge del Quim"."És el repte més atractiu que mai m'hauria pogut imaginar, i probablement el més important de la meva vida professional. Sempre havíem parlat, com una cosa icònica, com una fantasia, què passarà quan el Puyal ho deixi. Ara, ha passat", apunta el periodista.La transmissió, per tant, tindrà "les mateixes arrels" que les d'en Puyal, amb matisos o criteris personals. La narració del partit serà del Bernat; l'anàlisi, del Ricard. El pes de la locució serà repartit: "Conduirem el vehicle com més convingui."

