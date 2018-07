​Primer gran revés de Sánchez: el Congrés tomba el sostre de despesa

Avui ens abstindrem en la votació dels objectius de dèficit. Ja vàrem dir que calia negociar i arribar acords, no ha estat així.

Ara caldrà que els governs català i espanyol continuen negociant i modificar la llei d’estabilitat pressupostaris per impedir el veto del PP . — carles campuzano (@carlescampuzano) 27 de juliol de 2018

Primer gran revés del mandat de Pedro Sánchez al Congrés, després que aquest li hagi tombat l'objectiu de dèficit i el sostre de despesa per al 2019. Podem, el PDECat i ERC havien decidit abstenir-s'hi aquest divendres, uns posicionaments que, juntament amb el vot en contra del PP i Cs, han fet perdre la votació al govern espanyol. El PNB, per la seva banda, hi ha donat suport.Així, els que van ser socis del PSOE per fer caure Rajoy no han fet costat al PSOE en una de les primeres proves de foc per a l'executiu. El govern espanyol preveia augmentar un 4,4% el sostre de despesa i destinar 2.400 milions d'euros més que aquest any a comunitats autònomes i ajuntaments. Per a Catalunya, suposava 480 milions extres. Els objectius de dèficit i el sostre de despesa marquen els objectius d'estabilitat pressupostària i dèficit públic (2019-2012) i esdevenen l'eina que marca els límits del pressupost del 2019.Des del 2012, el PP va variar la llei i, a més, cal que s'aprovin posteriorment al Senat (on els populars tenen majoria absoluta). Sánchez ja va avisar dijous des de la Moncloa que malgrat que no s'aprovés el sostre de despesa plantejarien un pressupost per al 2019 , encara que fos sobre la base del sostre de despesa aprovat aquest 2018 pel PP. Això suposa, doncs, renunciar al creixement del 4,4% que havia aprovat el govern espanyol en Consell de Ministres, un fet que ha lamentat la ministre d'Educació i portaveu de la Moncloa, Isabel Celáa, que ha acusat de dogmatisme l'oposició Fonts de Podem justificaven la seva abstenció perquè es tractava d'"un sostre de despesa dissenyat per aconseguir el vot favorable del Partit Popular, ja que les xifres del sostre de despesa impulsada pel govern espanyol deixa 5.000 milions d'oxigen pressupostari pel camí". "Són unes xifres que solament miren cap a la majoria absoluta del PP en el Senat", lamenten.Per part del PDECat, havia confirmat l'abstenció el portaveu del partit al Congrés, Carles Campuzano, amb una piulada al Twitter. "Ja vam dir que calia negociar i arribar a acords, no ha estat així", ha afirmat, i ha afegit que "ara caldrà que els governs català i espanyol continuïn negociant i modificar la llei d'estabilitat pressupostària per impedir el veto del PP".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)