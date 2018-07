El PDECat diu que la vinculació del partit amb el cas 3% es basa en «apriorismes sense consistència»

Primera reacció del PDECat després que el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata hagi ordenat investigar la formació en el cas 3% , trama en la qual ja estava sent investigada l'antiga Convergència pel presumpte cobrament il·legal de comissions. En un comunicat, el partit liderat per David Bonvehí i Míriam Nogueras afirma que la vinculació que estableix De la Mata es basa en "apriorismes sense consistència jurídica" i amb l'"única intenció d'estendre una ombra de dubte" sobre l'espai polític que representa la formació.El jutge atribueix al PDECat i també a CDC els delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. La decisió judicial arriba cinc dies després d'una assemblea nacional del PDECat convulsa i amb canvis rellevants a la direcció . En el comunicat de resposta, la formació expressa "disconformitat i incredulitat" per la investigació de l'Audiència Nacional perquè "els fets investigats en aquesta causa corresponen a una etapa en la qual el partit no s'havia constituït". El PDECat també recalca la seva "sorpresa" i avança la predisposició per col·laborar amb la justícia.

