Torna l'humor i l'aventura de les Visites teatralitzades a Caldes de Malavella

Dades de les Visites teatralitzades a Caldes de Malavella Itinerari



Oficina de Turisme >> Restes d’Aquae Calidae >> Ermita de St. Grau >> Castell de Caldes >> Casa Rosa >> Doll de St. Narcís – fonts termals >> Plaça de l’Aigua >> Termes Romanes >> Balneari Prats. La visita acabarà amb una copa de cava, aigües i xips.



Dies de visita



Agost: 11, 18, 25

Setembre: 1, 8, 15, 22

Horari: 22h

Lloc de sortida: Oficina de turisme



Compra anticipada



Oficina de Turisme · Cal Ferrer de la Plaça · 972480103

Preu entrada general: 10 €

Preu entrada reduïda (nens entre 6a i 12a., inclosos): 5 €

Entrades a la venda a partir del primer d’agost.

Una escena de les divertides Visites teatralitzades a Caldes de Malavella Foto: Visit Caldes

Si ets dels qui li encantaria conèixer totes les xafarderies, fets i curiositats que han farcit d'anècdotes Caldes de Malavella, mentre passes una nit de dissabte divertida i diferent, cal que anotis la data: a partir de l'11 d'agost tornen les Visites teatralitzades d'estiu a Caldes de Malavella, amb les habituals altes dosis d'humor i amb aventura assegurada, sense oblidar l'aprenentatge i les vivències d'un indret amb una història ben singular.Enguany, se celebren disset temporades d'aquestes visites estivals a la vila termal i tornarà a compta amb els habituals "Guies Ufissials", que aquesta vegada hauran de fer molt més que de guies turístics: l’arribada inesperada d’una personalitat molt important els obligarà a fer d’amfitrions improvisats, sempre amb la complicitat del públic.L'activitat consisteix en una passejada per diferents racons del municipi sota la direcció d'actors de teatre que ens traslladen a l'època romana i cristiana. La durada és d'una hora i mitja, aproximadament, en un recorregut diferent i divertit que dóna entrada a una gamma de personatges com la Remei, en Fonsu i la Swellen, que sempre fan una revisió dels millors moments de les temporades anteriors, amb gags nous i, sobretot, amb altes dosis de bon humor.Els "Guies Ufissials" és el nom del grup de teatre d'humor que fa 16 anys que guien les Visites Teatralitzades de Caldes. Tos els components estan estretament lligats al món de les Arts Escèniques, i tot el que les envolta, a les comarques gironines. Són membres de l’Associació Gironina de Teatre i es mouen des del camp de la interpretació i la docència als mitjans de comunicació. Des de l'estiu del 2001 participen com a actors en aquestes visites a la vila de l’aigua calenta, per on han passat més de 8.000 persones.

