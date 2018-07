L'Audiència Nacional investiga el PDECat pel cas 3%

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha ordenat investigar el PDECat en el cas 3%, trama en la qual ja estava sent investigada l'antiga Convergència pel presumpte cobrament il·legal de comissions. El jutge atribueix al partit presidit per David Bonvehí i a CDC els delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals. La decisió judicial arriba cinc dies després d'una assemblea del PDECat convulsa i amb canvis rellevants a la direcció , que fins llavors estava en mans de Marta Pascal.De la Mata argumenta que el PDECat és un "mer continuador" de Convergència i és per això que considera que s'ha de fer extensiva la investigació. El magistrat explica en la seva interlocutòria que en aquesta causa estan sent investigats alts càrrecs de CDC per, suposadament, haver posat en marxa una estructura per finançar il·legalment el partit amb la complicitat d'altres càrrecs públic i funcionaris de diferents administracions.Aquest finançament irregular, detalla, s'hauria fet a través de "donacions" a fundacions vinculades al partit, com la CatDem i Fòrum Barcelona, "en connivència amb empresaris i altres càrrecs d'índole política, alterant tot tipus de concursos públics, amb la finalitat de dirigir els mateixos cap a empreses que, al seu torn, col·laboraven amb donacions al partit".Aquesta causa es va començar a investigar al Vendrell arran d'una denúncia de la CUP. El jutge però va demanar inhibir-se i, des de fa poques setmanes, l'Audiència Nacional se n'ha fet càrrec. El jutge De la Mata ha pres declaració ja a diversos dels investigats que, en la majoria de casos, era la primera vegada que declaraven davant d'un jutge. El passat juny ja van passar per dependències de l'Audiència Nacional fins a 23 investigats . Tots ells van declarar i van abandonar el jutjat sense cap mesura cautelar. Entre ells, l'exresponsable econòmic i jurídic de CDC, Francesc Xavier Sànchez Vera, la que fou cap econòmica financera de CDC, Anna Dolors Benítez Bueno i Carles del Pozo Cerdà, gerent i coordinador de l'àrea econòmica de CDC.També el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, l'extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives, l'exgerent municipal de l'empresa municipal BIMSA Constantí Serrallonga o l'ex subdirectora d'Estudis i Coordinació de la Direcció General d'Administració, Isabel Muradàs. L'Audiència Nacional investiga un total de 24 concursos que van sortir a licitació per un total de 218 milions d'euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)