​Turull, Rull i Sànchez recusen quatre dels set magistrats que jutjaran el procés

La defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez ha presentat un incident de recusació contra quatre dels set magistrats del Tribunal Suprem designats per jutjar la causa del procés.L'escrit s'adreça contra els magistrats Manuel Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo i Luciano Varela, atès que, segons recorda, són els mateixos que van dictar la interlocutòria per la qual el Suprem va admetre a tràmit la querella que va presentar la Fiscalia el 30 d'octubre del 2017 contra els ara processats."Si bé en aquesta resolució la sala va extremar les precaucions per intentar no valorar de manera explícita la rellevància penal dels fets relatats pel Ministeri Fiscal, inevitablement per dictar aquesta resolució es van haver d'efectuar valoracions jurídiques sobre la tipicitat d'aquests fets amb les quals forçosament es va emetre una opinió favorable a la seva rellevància penal", afirmen Turull, Rull i Sànchez.Així, subratllen que si els quatre magistrats recusats no van rebutjar la querella de la Fiscalia va ser "perquè van entendre que els fets en què es fundava aquesta imputació podien constituir un delicte, perquè si haguessin entès que eren atípics haurien hagut d'inadmetre-la a tràmit". En la seva opinió, això suposa que els magistrats ja han fet una valoració jurídica dels fets imputats, la qual cosa "anticipa el judici que aquests fets són penalment rellevants".A més, l'escrit retreu que el relat dels fets de la querella "ha passat pràcticament inalterat a l'ordre de processament, sense que la instrucció hagi aportat pràcticament cap dada rellevant, perquè en realitat poc o res calia investigar respecte als fets que havien tingut lloc a la llum pública i davant les càmeres de televisió"."Així, havent valorat ja en el passat els quatre magistrats que tals fets, quina confiança poden tenir els meus mandants que, en tant que membres del tribunal enjuiciador, els magistrats s'aproximaran als fets jutjats sense cap prejudici o precomprensió sobre la rellevància penal de les imputacions?", es pregunten Rull, Sànchez i Turull."Quina esperança pot tenir aquesta defensa que la Sala conclogui que els fets són penalment atípics i els processats mereixen ser absolts quan en el seu moment quatre dels cinc magistrats van concloure que aquests fets tenien una rellevància penal?", afegeixen.La defensa dels diputats suspesos apunta a més que aquests quatre magistrats "s'han mantingut en permanent contacte i col·laboració professional" amb el jutge instructor, Pablo Llarena, durant tota la investigació, per la qual cosa dedueix que en aquest temps han tingut "l'oportunitat per comentar els detalls d'un procediment amb tanta revolada mediàtica i política com l'actual"."Així mateix, quan arribi la sentència del judici els membres de l'òrgan enjuiciador es veuran obligats a revisar les conclusions d'un altre magistrat amb el qual quotidianament comparteixen sala i deliberen sovint, i no quedarà garantida aquella sana distància que, per reforçar la necessària aparença d'imparcialitat, cal esperar que existeixi sempre entre el jutge investigador i la sala d'enjudiciament", afegeix l'escrit.Sànchez, Rull i Turull ja avancen en aquest incident de recusació que en el futur acudiran al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)