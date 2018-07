Festival Essències: música, compromís i gastronomia en un entorn exclusiu

Programació d'activitats Essències 2018 Dissabte 25 d'agost



El millor jazz i world music de Catalunya marida amb una Mostra de Vins DO Conca de Barberà.



Andrea Motis Quartet. Jazz, Barcelona.

La Vella Dixieland. Jazz, Barcelona.

Yacine Belahcene. Mediterrani urbana, Barcelona/Alger.

Stromboli Jazz Band. Jazz, Montblanc. 25 d’agost



Diumenge 26 d'agost



Mestissatge, reggae i ska, maridat amb la Mostra de Cervesa Artesana. Els millors productors de la zona proposaran un tast únic amb el ritme i la melodia de les actuacions musicals.



Dr Calypso. Reggae, Ska. Barcelona.

Pablo Hasél. Rap, Lleida.

Adala & The Same Song Band. Reggae, Barcelona.

El Senyor Peix. Reggae, Ska. Malgrat de Mar.

DJ Don Cornelius – Miguel Caamaño. DJ, Madrid.

Situat a Montblanc, en un entorn excepcional, la tercera edició del Festival Essències tindrà lloc els dies 25 i 26 d'agost. Enguany oferirà un maridatge diferent per a cada nit de música i gastronomia en un entorn exclusiu, sempre a través de l'activisme i el compromís social. Noms com Andrea Motis, La Vella Dixieland, Dr. Calypso, Pablo Hasél o Yacine Belahcene com a referents en la música reivindicativa i per la defensa de la llibertat d'expressió. Tots formen una programació amb compromís, d'un festival nascut com un projecte amb inquietuds culturals i socials des de l'any 2016.Promogut per l'Associació Cultural Essències i l'Ajuntament de Montblanc, la primera edició del certamen tenia el jazz com a fil conductor. La iniciativa comptava amb totes les variants i fusions del jazz, a més d'artistes internacionals i nacionals de primer nivell que es donaren cita a l’escenari de la plaça de Sant Francesc durant dos dies a Montblanc. Tot plegat, combinat amb degustacions de vins i caves dels cellers de la DO Conca de Barberà, concentració de foodtrucks amb una oferta gastronòmica de qualitat, ruta de tapes i master class a càrrec dels millors sommeliers, enòlegs i xefs.A banda de seguir apostant per la proposta fundacional de potenciar i projectar al visitant la cultura autòctona d'allà on sigui, els organitzadors també anuncien sorpreses en altres indrets molt properament: "En aquestes tres edicions és Montblanc qui ens ha vist créixer. Però sense deixar aquestes arrels i, per un futur no molt llunyà, us avancem que estem preparant una edició d’hivern en una fantàstica localització del nostre país".Enguany, l'Essències proposa un maridatge diferent per a cada nit. La primera proposta combina el bo i millor de les propostes de jazz de Catalunya amb una Mostra de vins DO Conca de Barberà on els productors de la terra oferiran i aconsellaran als visitants els productes més adients als seus paladars. Una vetllada per gaudir, en la mateixa mesura, de bona música i de bon producte autòcton.La nit de diumenge es presenta amb emocions més fortes. En una edició més reivindicativa que mai, el certamen combina el mestissatge, el reggae i i l’ska amb la Mostra de Cervesa Artesana. En aquesta, es comptarà amb la presencia dels millors productors de cervesa artesana de la zona, que proposaran degustar el millor de cada casa amb el ritme i melodia de les actuacions musicals.

