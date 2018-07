La Moncloa acusa l'oposició de «pur dogmatisme» per tombar el sostre de despesa de Sánchez

El govern espanyol ha carregat amb duresa contra l'oposició després que s'hagi concretat el rebuig del Congrés al sostre de despesa plantejat per Pedro Sánchez . La portaveu de l'executiu del PSOE, Isabel Celaá, ha acusat els partits d'actuar amb "pur dogmatisme" i ha titllat el fet d'"incomprensible, il·lògic i molt dolorós per als ciutadans". El PP i Ciutadans votaran en contra de la iniciativa de Sánchez, mentre que Units Podem, ERC i el PDECat han anunciat que s'abstindran. El PNB, en canvi, hi dona suport.El govern espanyol preveia augmentar un 4,4% el sostre de despesa i destinar 2.400 milions d'euros més que aquest any a comunitats autònomes i ajuntaments. Per a Catalunya, això suposava una injecció de 480 milions. Sánchez havia fixat uns objectius d'estabilitat pressupostària i dèficit públic (2019-2012) per determinar nous límits del pressupost del 2019, que diu estar disposat a confeccionar. "El govern manté el seu rumb, prepara els pressupostos per al 2019 i segueix amb l'agenda de canvi", ha explicitat la portaveu de l'executiu espanyol, que ha recordat que la proposta traslladada al Congrés estava validada per Brussel·les.Celaá ha avançat la roda de premsa posterior al consell de ministres per valorar la votació a la cambra baixa. "Quina estratègia pot justificar aquesta decisió, quina explicació hi pot haver?", s'ha preguntat la ministra d'Educació i portaveu. Pel govern de Sánchez, ha pesat més el "càlcul electoralista" que atendre les "prioritats dels ciutadans" en "escoles, ajudes a la pobresa energètica o carreteres". "Com pot interpretar-se aquest desaire als espanyols?", s'ha qüestionat Celaá, que ha instat PP, Cs i Units Podem a explicar-se davant la societat espanyola.En el torn de preguntes, la ministra ha admès que el govern ha topat amb "un resultat" que no li "ha agradat" i "que no és desitjable" per a la societat espanyola i ha afirmat que no creu que sigui la manca de negociació el que ho hagi provocat, com assegurava algun grup. De cara als nous comptes, la ministra no ha concretat si intentaran presentar una nova proposta de sostre de despesa o una reforma per tal que aquest no requereixi l'aval del Senat, però sí que ha admès que caldrà "reordenar" les prioritats per quadrar els números. Manté, però, "absolutes expectatives fundades de poder mantenir el rumb" i pactar "un acord pressupostari que millorarà les condicions dels ciutadans".Aquesta dificultat no ha impedit que el govern espanyol hagi aprovat la major oferta d'ocupació pública dels darrers 10 anys i la recuperació d'alguns drets perduts. La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha explicat els tres reials decret lleis impulsats que ho permeten , amb una oferta que ascendeix a 30.844 places, de les quals 6.204 són de promoció interna i 323 són noves per a atendre les urgències d'asil i refugi.Les noves incorporacions se centraran en els àmbits de seguretat social i lluita contra el frau, institucions penitenciàries, serveis socials, desocupació, seguretat i emergències, i atenció en serveis públics. Igualment, els funcionaris recuperen el dret a percebre el 100% del salari des del primer dia de situació d'incapacitat temporal, retallat el 2012.Al seu torn, la ministra de Sanitat, Carmen Montón, ha aprovat el reial decret per a la protecció universal de la salut, que recupera el dret a la sanitat universal, també per als immigrants irregulars, a qui se'ls va retallar també el 2012. "Totes les persones ateses en igualtat de condicions a l'Estat en el sistema nacional de salut", ha asseverat Montón, que ha afirmat que la mesura "no suposa un sobrecost al sistema nacional de salut", ja que es millorarà el control de les malalties, que són més cares de gestionar a posteriori. L'anterior reforma, ha exposat, "va provocar un empitjorament de la salut de les persones que han quedat excloses del sistema".

