El Congrés dona llum verda finalment a Rosa María Mateo per dirigir RTVE

El Congrés ha donat llum verda en segona volta a la periodista Rosa María Mateo com a nova administradora única de RTVE. La candidata del govern espanyol ha sumat un total de 180 vots a favor, quatre més dels 176 necessaris i que suposen la majoria absoluta del Congrés. La votació s'ha completat amb 1 vot en blanc i 131 nuls.Mateo va ser proposada per gestionar RTVE després que el procés per renovar la cúpula de la Corporació, a través d'un decret llei de l'executiu espanyol, fracassés amb una votació fallida per l'error de dos diputats.Segons el decret llei, si el Congrés no era capaç de consensuar als 10 membres del Consell d'Administració de RTVE, havia de ser el govern espanyol qui posés sobre la taula un nom per a administrar, de manera transitòria, la radiotelevisió pública.L'executiu espanyol va proposar a la periodista que dimecres es va sotmetre a una primera votació al Congrés, que no va prosperar entre d'altres motius pel vot dividit del PDECat . En aquesta primera volta, Mateo necessitava el suport de dos terços de la cambra (234 diputats) que no va obtenir, fet que ha desembocat en la sessió plenària d'aquest divendres que ha validat finalment el seu nomenament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)