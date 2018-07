Oriol Pujol, condemnat a dos anys i mig de presó pel cas ITV

El Tribunal del Jurat de l'Audiència de Barcelona ha condemnat en ferm l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol a una pena de dos anys i mig de presó per cobrar comissions i fer servir la seva influència política per afavorir empresaris en el cas del falsejament del concurs per obtenir estacions d'ITV, primera condemna contra un membre de la família de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.Arran d'aquesta condemna ferma, la Fiscalia té previst demanar l'ingrés a presó de l'exsecretari general de CDC quan s'obri el tràmit per executar la pena, que encara no té data, en el qual el seu advocat, Xavier Melero, demanarà que se suspengui la pena i se substitueixi, perquè ha estat condemnat a tres penes per tres delictes que no sumen per separat els dos anys.Pujol, que es va estar només deu minuts al banc dels acusats i va evitar un judici amb jurat popular amb el seu pacte amb la Fiscali a, ha estat condemnat a cinc mesos de presó per tràfic d'influències, una multa 55.000 euros i inhabilitació per exercir de càrrec públic en l'administració local, provincial, autonòmica i estatal durant dos anys.Així mateix, l'Audiència condemna el fill de l'expresident a vuit mesos de presó per un delicte continuat de suborn i suspensió d'ocupació i càrrec públic durant un any, i per un delicte continuat de falsedat en document mercantil la pena d'un any i cinc mesos de presó i 21.000 euros de multa.L'esposa d'Oriol Pujol, Anna Vidal, ha estat condemnada a una pena de 15 mesos de presó per un delicte continuat de suborn i un altre de falsedat substituïbles per una pena de multa de 69.750 euros, a més d'una multa de 13.500 euros, amb la qual cosa en total ha de pagar 83.250 euros.Per la seva banda, Josep Tous ha estat condemnat una pena de cinc mesos de presó per un delicte de suborn a substituir per una multa de 22.500 euros i la suspensió d'ocupació i càrrec públic durant dos anys.L'empresari Sergi Alsina el condemnen a una pena de dos anys de presó i una multa de 103.000 euros pels delictes de tràfic d'influències, delictes de suborn i suborn continuat i falsedat documental.Finalment, els empresaris Ricard Puignou i Sergi Pastor tenen una condemna de cinc mesos de presó substituïbles per una pena multa de 60.000 euros, a més que el segon té una multa de 55.000 euros.A més, s'ordena el decomís de 311.838,13 euros que va pagar l'empresari Sergi Alsina a Anna Vidal, i de 22.000 euros més pagats per Sergi Alsina i Ricard Puignou a l'exnúmero dos de la Diputació.

