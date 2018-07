Lamela obre judici contra Rosell i li demana una fiança de 78,6 milions d'euros en 24 hores

La jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela ha decidit obrir judici oral contra l’expresident del Barça Sandro Rosell, la seva dona i quatre persones més pel delicte continuat de blanqueig de capitals i delicte d’organització criminal, per cometre delicte greu en el marc de l’operació Rimet.Per assegurar les possibles responsabilitats que se’ls pogués imposar a la sentència, la magistrada ha fixat una fiança de 78,6 milions d’euros per a Rosell, 73,3 milions a Joan Besoli, 66,6 milions a Pedro Andrés Ramos i Marta Pineda, i 53,3 milions a Shahe Ohannessian i José Colomer.La jutge dona un termini de 24 hores per dipositar aquestes quantitats als acusats. En el cas de no fer-ho, procedirà a l’embargament del seu patrimoni.Lamela també ha decidit mantenor Rosell a la presó, en no haver canviat les circumstàncies que van motivar el seu empresonament.Justament aquest dimecres, l'expresident blaugrana ha estat traslladat a Catalunya. Rosell ha arribat al centre penitenciari de Brians 2 després de passar més d'un any ingressat en presó preventiva a Soto del Real.La Guàrdia Civil ha traslladat Rosell en un comboi del cos policial que ha arribat al centre de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) pocs minuts abans de dos quarts de dotze del migdia. Més de 200 familiars i amics de Rossell s'han concentrat a les portes d'aquesta instal·lació per donar-li la benvinguda.La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va acceptar el passat 13 de juliol el trasllat de l'expresident del FC Barcelona a un centre penitenciari català, un cop que la instrucció s'ha tancat i que ha proposat a la sala que el jutgi per blanqueig de capitals i organització criminal.

