Competència insta a derogar el reglament metropolità que limita Uber i Cabify

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que vetlla per la competitivitat dels mercats, ha instat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a anul·lar o derogar en el termini d'un mes el reglament que limita les llicències de vehicles de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify per buscar una solució consensuada. Ho ha informat poc abans que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) comuniqui si manté o aixeca la suspensió d'aquesta normativa , cosa que pot suposar un punt d'inflexió en el conflicte que enfronta els taxistes amb els cotxes VTC.En un comunicat aquest divendres, l'organisme de la Generalitat defensa que el reglament conté importants restriccions a la competència que legitimen l'actuació de la AMB i considera "especialment greu" la futura expulsió del mercat de bona part dels operadors VTC ja autoritzats com a conseqüència de la seva aprovació.La ACCO assenyala que l'objectiu del seu requeriment previ és que l'AMB retiri el nou reglament, que totes les parts renunciïn a la via judicial i que es treballi per una solució consensuada amb operadors i administracions que incorpori més competència en el sector.En concret, l'organisme considera que l'establiment d'una nova autorització per a la prestació de serveis de VTC dins de l'AMB és "injustificadament restrictiu" i que la fixació d'una ràtio –una llicència VTC per cada 30 taxis- per a l'obtenció de noves autoritzacions és desproporcionada.Alerta que una vegada transcorregut el termini d'un mes sense resposta afirmativa per part de l'AMB s'obrirà el termini de dos mesos previstos en la legislació a fi que interposi un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).Precisament, aquest divendres el TSJC decideix si aixeca o no la suspensió del reglament de l'AMB després d'un recurs de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que, en cas de mantenir-se, les associacions del taxi ja han anunciat que es reuniran per convocar noves mobilitzacions.Per la seva banda, Uber i Cabify tornen a operar a Barcelona des d'aquest divendres al matí després de suspendre temporalment el servei dimecres a la tarda per les agressions de taxistes . El sector dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) han reprès la seva activitat un cop finalitzada la vaga de taxistes, avui a les sis del matí En un comunicat, Unauto, diu que el fet d'haver suspès l'activitat de les VTC "hauria de fer reflexionar tothom" i critica severament "aquells que han decidit cedir al xantatge del taxi" com, segons apunta, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Foment, que "inexplicablement" ahir va retirar la petició de mesures cautelars sobre el reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per restringir el nombre de llicències VTC a Barcelona després de manifestar públicament que les demanava perquè l'AMB no té competències per aprovar la normativa, segons indica Unauto.La patronal de les empreses VTC reitera que el servei que presten a Barcelona i a la resta de ciutats d'Espanya és "plenament legal", regulat, diuen, en la Llei d'ordenació dels transports terrestres i prestat sota l'empara d'una autorització atorgada per la Generalitat. "Nosaltres sí complim la llei", afirma. "Els que no compleixen la llei són els que dirigeixen atacs violents contra el nostre sector amb l'ànim d'acovardir-nos i impedir-nos treballar lliurement, així com de pressionar les administracions perquè canviïn les regles de joc en el seu benefici", denuncia Unauto.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)