Turull i la seva dona, citats a declarar el 8 d'octubre pel traspàs de patrimoni

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat la petició d'arxivament presentada per l'exconseller Jordi Turull i la seva dona, Blanca Bragulat, contra l'admissió a tràmit del tribunal de la querella presentada per la Fiscalia per un presumpte delicte d'insolvència punible . A més, se'ls ha citat a declarar el proper 8 d'octubre, a les 9.00 hores, Turull, i a les 9.45, la seva esposa.El tribunal va admetre la querella contra Turull al juny en considerar que hi havia indicis que l'exconseller va donar part del seu patrimoni a la dona en un moment en què el seu procés judicial per "delictes greus" era "imminent", amb l'objectiu de "dificultar o retardar l'efectivitat de les mesures cautelars que poguessin disposar-se en contra seva". Ara, el TSJC manté la querella i continua veient indicis de delicte.En el recurs de súplica, que també es va desestimar aquesta setmana, Turull va al·legar que quan va fer la donació a la seva dona, el juny del 2017, no tenia coneixement que seria designat conseller de la Presidència el mes següent , i que els dos querellats, el mateix dia, van fer testaments oberts en què es designaven recíprocament com a hereus davant el fet que tots dos "havien passat recentment per problemes de salut greus" . A més, els querellats van afegir que ho van fer amb la "màxima transparència" i pagant els impostos corresponents. L'exconseller també argumenta que la seva actuació no tenia com a finalitat la voluntat d'ocultar el seu patrimoni i que, a més, tenia altres béns.El tribunal, però, manté que hi ha indicis que la seva conducta anava dirigida a "frustrar l'efectivitat de possibles mesures cautelars que es poguessin adoptar davant la imminència d'un procés penal que posteriorment es va interposar i del que podrien derivar-se responsabilitats pecuniàries".

