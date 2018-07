El Suprem obvia Alemanya i torna a denegar la llibertat als presos polítics

La sala penal del Tribunal Suprem ha tornat a denegar la llibertat als processats per rebel·lió que estan en presó preventiva. Els nou presos polítics havien presentat un recurs arran de la decisió de la justícia alemanya de no extradir Carles Puigdemont per rebel·lió en no veure-hi justificat el delicte.Les defenses van considerar llavors que hi havia marge per demanar l'alliberament dels empresonats per rebel·lió. Però, en una nova interlocutòria, l'alt tribunal ha declinat alliberar-los i ha optat per mantenir a presó Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa i Carme Forcadell.La sala penal al·lega que segueix havent-hi risc de fuga i assenyala la proximitat del judici. Així mateix, indica que no detecta cap modificació dels motius pels quals el jutge instructor, Pablo Llarena, va acordar la presó preventiva i rebutja també substituir la presó per mesures alternatives.

