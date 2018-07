Uber i Cabify tornen a operar a Barcelona després de finalitzar-se la vaga de taxis

Uber i Cabify tornen a operar a Barcelona des d'aquest divendres al matí després de suspendre temporalment el servei dimecres a la tarda per les agressions de taxistes . El sector dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) han reprès la seva activitat un cop finalitzada la vaga de taxistes, avui a les sis del matí En un comunicat, Unauto, diu que el fet d'haver suspès l'activitat de les VTC "hauria de fer reflexionar tothom" i critica severament "aquells que han decidit cedir al xantatge del taxi" com, segons apunta, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Foment, que "inexplicablement" ahir va retirar la petició de mesures cautelars sobre el reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per restringir el nombre de llicències VTC a Barcelona després de manifestar públicament que les demanava perquè l'AMB no té competències per aprovar la normativa, segons indica Unauto.La patronal de les empreses VTC reitera que el servei que presten a Barcelona i a la resta de ciutats d'Espanya és "plenament legal", regulat, diuen, en la Llei d'ordenació dels transports terrestres i prestat sota l'empara d'una autorització atorgada per la Generalitat. "Nosaltres sí complim la llei", afirma. "Els que no compleixen la llei són els que dirigeixen atacs violents contra el nostre sector amb l'ànim d'acovardir-nos i impedir-nos treballar lliurement, així com de pressionar les administracions perquè canviïn les regles de joc en el seu benefici", denuncia Unauto.La patronal subratlla que "les ciutats no pertanyen a cap col·lectiu, per molta capacitat de pressió que tingui" i reitera que els atacs violents que han patit "no només anaven dirigits contra les VTC o contra les aplicacions amb les quals treballa el nostre sector, sinó que són un atac directe a l'estat de dret, als drets dels treballadors, a la lliure elecció dels ciutadans i la imatge d'una ciutat oberta i cosmopolita com Barcelona". Així mateix, la patronal remarca que no és presentable que les autoritats "perdin el control del carrer" i que "un grup de violents decideixi qui pot i qui no pot treballar i com i quan es poden moure els ciutadans"."Estem segurs que la majoria dels representants del sector del taxi entenen que el camí únic és el respecte a la llei i que accions violentes com les que hem patit són intolerables, especialment quan es fan des d'una suposada representació del seu sector", assenyala Unauto, que espera, segons diu, que les autoritats es facin càrrec de la seva responsabilitat i posin els mitjans perquè les escenes viscudes abans-d'ahir a Barcelona "no es repeteixin mai més". "És obligació de tots aïllar els violents i fomentar un diàleg que ens permeti una convivència pacífica i ordenada, dins la llei", sentencia.

