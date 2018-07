Sopa de Cabra celebrarà els 30 anys de la primera maqueta amb un concert a Girona

Sopa de Cabra celebrarà els 30 anys de La Maqueta, el casset que incloïa els seus primers dotze temes, amb el concert de La Nit dels Sopa, dins de la programació del Temporada Alta. Serà el pròxim 24 de novembre a La Mirona de Salt i el grup repassarà el que va ser el seu punt de partida amb cançons que posteriorment van esdevenir clàssics, com L'Empordà i El boig de la ciutat, gravats el 1988.Actualment, el grup gironí està immers en la creació del seu proper disc, però farà una aturada a la tardor per celebrar la segona edició de La Nit dels Sopa, creada l'any passat amb l'objectiu de fixar un punt de trobada anual amb els seus seguidors i bandes amigues i a qui admiren. Les entrades es posen a la venda aquest mateix divendres a la pàgina web del grup i del festival Temporada Alta De La Maqueta, el grup en va fer 900 còpies on es podia veure el conegut dibuix de la cabra amb ulleres fosques i que es van esgotar de seguida. Ara, amb el concert de La Mirona, l'únic d'aquest 2018, el grup vol retrobar els seus orígens, els temps de somnis i carrers, el rock'n'roll i altres himnes que van marcar el grup durant aquella primera època.En la primera edició de La Nit dels Sopa, el grup gironí va actuar amb els murcians M-Clan i Adrià Puntí, en un concert que va servir per tancar el Festival Temporada Alta i per posar punt i final a gairebé tres anys de gira.

