Juana Rivas, condemnada a cinc anys de presó

El Jutjat Penal 1 de Granada ha condemnat a Juana Rivas a un total de cinc anys de presó com a autora de dos delictes de sostracció de menors després que el passat estiu romangués un mes en parador desconegut amb els seus dos fills incomplint les resolucions judicials que l'obligaven a lliurar-los al pare, l'italià Francesco Arcuri, a qui acusa de maltractaments.El magistrat també ha condemnat a aquesta mare de Maracena a ser privada d'exercir la pàtria potestat sobre els nens, de dotze i quatre anys, durant un període de sis anys, ia indemnitzar Francesco Arcuri en 30.000 euros, així com al pagament de les costes incloses lesde l'acusació.La sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, està datada el 18 de juliol, dia en què es va celebrar el judici contra Juana Rivas, que va al·legar que va marxar el maig de 2016 amb els seus dos fills de l'illa de Carloforte (Itàlia) perquè "no volia viure més" sota "les tortures" de la seva exparella i que, ja a Espanya, no li va lliurar els nens, malgrat conèixer les resolucions judicials que l'obligaven a això, perquè estaven "escapant del maltractament" i volia protegir-los.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)