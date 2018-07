Els taxistes de Barcelona s'aboquen a noves vagues perquè el TSJC no limita Uber i Cabify

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha pres una decisió essencial aquest divendres que marcarà el conflicte que enfronta els taxistes de Barcelona amb els cotxes de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify . El TSJC ha decidit mantenir la suspensió del reglament metropolità que limita les llicències VTC que operen en trajectes interns de l'àrea metropolitana, cosa que aboca els taxistes a noves mobilitzacions que preveuen decidir aquest divendres mateix. En el sector hi ha veus que són partidàries d'una vaga indefinida o intermitent.Coincidint amb la segona jornada de vaga consecutiva dels taxistes, la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del TSJC va celebrar aquest dijous una vista amb l'Àrea Metropolitana (AMB) i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) perquè exposessin els seus arguments de cara a decidir si aixecar o mantenir la suspensió provisional del reglament, després que la CNMC interposés un recurs contra la norma i en demanés la suspensió cautelar, la qual el tribunal va acceptar provisionalment. El recurs al·legava que el reglament de l'AMB, que contempla la necessitat d'una segona autorització per poder operar a l'àrea metropolitana de Barcelona, afavoreix el sector del taxi. També van intervenir fins a cinc advocats d'entitats de taxistes per donar suport a l'AMB.Les intervencions en aquesta vista van versar especialment sobre dues qüestions: si l'Àrea Metropolitana té potestat d'exigir una autorització addicional als cotxes VTC per operar només en aquest àmbit, i qui es veuria perjudicat per la normativa, si el taxi o els vehicles de lloguer amb conductor. L'AMB i les entitats de taxistes van reivindicar que l'àrea té la competència per regular-ho, mentre que la CNMC opina que no. Els dos blocs també discrepen sobre les conseqüències negatives: el primer creu que la suspensió va en contra del taxi i l'interès general, i la comissió, contra la lliure competència i els consumidors. El reglament metropolità pretén garantir la ràtio d'un vehicle VTC per cada 30 taxis que l'Estat havia estipulat històricament, i que fins i tot ha estat avalada pel Tribunal Suprem . Malgrat això, aquesta relació d'1/30 no s'està complint perquè les empreses que pugnen per tenir aquestes llicències estan guanyant-les als tribunals. N'havien demanat centenars entre el 2009 i el 2013, quan la normativa estatal va aixecar les limitacions, i ara estan obtenint els permisos que en aquell moment no se'ls va atorgar malgrat que hi tenien dret. Aquestes sentències poden implicar que a Catalunya s'incrementi en 2.900 les llicències VTC, 2.500 de les quals a l'àrea metropolitana, i els taxistes ho consideren competència deslleial.

