«El teu lloc és aquí»: Palafrugell celebra un sopar groc en homenatge a Jordi Sànchez

Uns amics m'estan preparant amb l'@assemblea una festa aquest dissabte a Palafrugell, un lloc que m'estimo molt. Compartir sentiments i música és un bon regal, encara que no m'hi deixin anar #FreeTothom #RepublicaesLlibertat pic.twitter.com/Z9lVRW8UG7 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 23 de julio de 2018

Catalunya continua tenyida de groc. Els presos sumen gairebé 300 dies a la presó i els actes per reclamar el seu alliberament no decauen.Aquest dissabte, a Palafrugell, s'ha organitzat un acte homenatge a Jordi Sànchez i els altres presos polítics, exiliats i represaliats. Amb el leitmotiv "El teu lloc és aquí" , l' Associació d'Estudis per la Democràcia, creada per un grup d'amics de Jordi Sànchez, i l' Assamblea Nacional Catalana (ANC) han programat un concert i sopar solidari davant el Museu del Suro.Des de les 6 de la tarda i fins a la una de la matinada, més d’una desena de bandes -entre les quals s'inclouen La Companyia Elèctrica Dharma, Duble Buble, Quim Vila, Gerard Sesé i Arnau Tordera (Obesses)- posaran música a la protesta. A més de la nota musical, durant l'acte estan previstos parlaments de membres de la societat civil i de formacions polítiques, així com d'amics, companys i familiars de Sánchez.El sopar consistirà en un entrepà de botifarra amb una beguda i un "gelat groc", fet per la cuinera Ada Parellada . Diverses territorials ja preparen autocars per anar-hi, i s’ha creat un lloc web especial per a l’ocasió. Des de l’Assemblea s'ha subratllar que "l’expresident de l’entitat està empresonat perquè n’era el president" i denuncia que, des del mes de setembre, l'Estat "ha construït falses acusacions, especialment del 20 de setembre ençà, amb una finalitat repressiva: intentar escapçar el lideratge cívic de les associacions".

