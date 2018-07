Demanen 5 anys de presó per a un exsoci de Mag Lari acusat d'apropiar-se 145.000 euros

La Fiscalia de Lleida demana cinc anys de presó per a un exsoci del Mag Lari a qui l'acusa de pagar amb diners de l'empresa que tots dos van constituir despeses personals per valor de 145.008 euros, segons l'escrit d'acusació.L'acusat tenia la confiança màxima del Mag Lari de poder signar contractes, accessos als comptes de la societat i també tenia permesa una targeta de crèdit, vinculada als comptes de la societat, per sufragar les despeses de representació que li generava l'empresa, han publicat aquest divendres els diaris Segre Segons la fiscalia, l'home de 62 anys va constituir una empresa dedicada a l'organització d'espectacles de màgia amb l'artista en la qual l'acusat controlava un 30%, el Mag Lari el 69% i una altra persona un 1%.Els fets van passar entre el 2010 i 2014 i són constitutius del delicte d'apropiació indeguda segons la Fiscalia, que per responsabilitat civil demana que l'acusat indemnitzi la societat amb 145.008 més els interessos.El judici per apropiació indeguda contra l'acusat, nascut a Golmés (Lleida), està previst a l'Audiència Provincial de Lleida el proper 13 de setembre.

