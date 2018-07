Rull, Romeva i Bassa denuncien el seu empresonament a les Nacions Unides

Els exconsellers Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa han denunciat el seu empresonament preventiu al grup de Treball de Detencions Arbitràries de les Nacions Unides, segons ha anunciat aquest divendres l'advocat internacional dels presos i exiliats Ben Emmerson en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio La queixa de Rull, Romeva i Bassa s'afegeix així a la que ja van presentar, en la mateixa línia, l'exvicepresident Oriol Junqueras, el diputat Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Jordi Cuixart . A més, Emmerson ha indicat que han escrit una carta individual a tots els membres del grup de treball per reclamar una "atenció immediata" a la situació dels "presos polítics".L'advocat Ben Emmerson ha explicat que les decisions que s'han pres des de la justícia espanyola, empresonant de manera preventiva a polítics, són "extremadament qüestionables". "Els magistrats independents de veritat no actuen així, i especialment a nivell internacional", ha dit.En aquest sentit, Emmerson ha destacat la importància de la sentència del tribunal d'Schleswig-Holstein rebutjant l'extradició de Carles Puigdemont per fer caure el cas dels "presos polítics"."La decisió alemanya, que va conduir a la retirada de les euroordres, té implicacions pels presos polítics. El tribunal alemany diu que res del que van fer els polítics catalans de cap manera es pot considerar una incitació a la rebel·lió o la sedició", ha destacat.Segons Emmerson, és "inevitable" que els presos surtin de la presó perquè "fora de la bombolla espanyola" el món diu que el que van fer "ni és sedició, ni rebel·lió ni un cop d'estat"."Els tribunals espanyols apliquen la legislació d'una manera molt peculiar des del punt de vista interpretatiu", ha denunciat, criticant que el "fantasma de Franco" encara es percep en les estructures de l'Estat.El mes de febrer, Emmerson ja va portar el cas d'Oriol Junqueras, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez al grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU. D'altra banda, també hi ha queixes obertes a les Nacions Unides a Ginebra per vulneració de drets polítics a Jordi Sànchez i l'expresident Carles Puigdemont.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)