​Troben el cadàver d'un home de 54 anys desaparegut aquest dijous a l'Alta Garrotxa

Els Bombers han localitzat aquest dijous a la nit el cos sense vida d’un home de 54 anys que havia desaparegut ahir al vespre a Montagut i Oix (Garrotxa). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, concretament, poc abans de les nou del vespre es va rebre l’avís de la desaparició d’aquest home.Segons les informacions facilitades, havia sortit a córrer com feia habitualment i no havia tornat a casa seva a Sant Joan les Fonts. Poc després de dos quarts de dotze de la nit una dotació dels Bombers de la Generalitat va trobar el seu cos sense vida en una zona forestal de la serra de Pineda i a uns tres quilòmetres del seu vehicle. Segons els Mossos d’Esquadra, no hi ha indicis de criminalitat.El dispositiu, coordinat pels Bombers de la Generalitat, ha comptat amb la mobilització de nou dotacions dels Bombers de la Generalitat amb una unitat de muntanya del GRAE, dues patrulles dels Mossos d’Esquadra i un gran nombre persones voluntàries de la zona. La recerca s’ha fet per pistes forestals de Castellfollit de la Roca, Montagut i Oix i la Vall del Bac.Un grup de voluntaris ha localitzat el vehicle de la persona desapareguda al Coll de Carrera poc abans de les onze de la nit. Mitja hora després, una dotació dels Bombers ha localitzat el seu cos a uns tres quilòmetres d’allà, en una pista forestal a prop de la Riera de Carrera de Montagut i Oix.

