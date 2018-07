La xifra de partidaris de la monarquia a Catalunya es desploma

La monarquia es manté com l'opció preferida pels espanyols com a fórmula d'organitzar l'Estat, però els partidaris es van reduint i ja té menys del 50% de suports –es queda amb el 49,9%-, mentre que s'incrementen els favorables a una república i ja s'acosten molt als primers amb un 47,4%.Així es recull en un panell en línia que ha realitzat Electomanía en col·laboració amb CTXT a partir d'una mostra de 2.848 respostes de tot Espanya. El 63,8% també defensa la celebració d'un referèndum per decidir la fórmula de cap d'estat.Catalunya s'erigeix com el territori amb més partidaris d'una república, amb el 80,3%, i també obté més de la meitat de suports al País Basc, en segon lloc amb el 77,1%, i Navarra, les Illes Balears, el País Valencià, les Canàries, Galícia i Astúries. Per contra, Castella i Lleó es mostra com la comunitat on més es defensa mantenir la monarquia, amb un 59,7% de partidaris, i la segueix ben a prop Castella la Manxa, amb un 58,8%.

