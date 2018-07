Un home dispara al seu cunyat al cementiri de Vic

Un veí de Vic va disparar el seu cunyat aquest dimecres al cementiri de la ciutat. Tal com avança El 9 nou d’aquest divendres, la víctima -que treballa al cementiri- va rebre dues bales a l’abdomen. Inicialment el van traslladar a l'Hospital de Vic, però per la dificultat d'extracció van portar-lo al Clínic de Barcelona. Tal com ha pogut confirmarels dos implicats són cunyats, tenen 61 anys, i tot apunta que es tracta d’una disputa familiar.Els fets es van produir a primera hora de la tarda de dimecres i una persona va trucar el 112 que va activar l’avís els Mossos d’Esquadra, que el van detenir hores després. Tal com informa el cos, cap dels dos implicats té antecedents penals.La investigació segueix oberta i l'acusat continua detingut. Aquest divendres al migdia passarà a disposició judicial.

