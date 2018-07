La compra del banc britànic TSB redueix els beneficis del Banc Sabadell

La venda de les carteres d'actius immobiliaris problemàtics per un valor acumulat de 12.200 milions d'euros més els costos de la migració per la compra del banc britànic TSB han condicionat en molt el resultat final de Banc Sabadell en el primer semestre. En concret, només per neutralitzar la sortida del balanç de 12.200 milions d'euros en actius problemàtics ha obligat a fer unes provisions extraordinàries d'uns 125 milions d'euros, cosa que ha llastat en termes comptables el benefici ordinari de l'entitat. Així, el banc presidit per Josep Oliu ha guanyat 120,6 milions d'euros el primer semestre, un 67,2% menys que el mateix període de l'any passat, un cop assumides les provisions extraordinàries. Sense aquest factor extraordinari i sense els costos de migració, el benefici del banc s'ha situat en 456,8 milions d'euros, el 24,4% més.El banc assegura que el benefici del Sabadell, sense els costos associats al TSB, hauria estat de 317,7 milions d'euros, tenint en compte les provisions extraordinàries de 125 milions d'euros per neutralitzar l'efecte de la venda dels actius immobiliaris problemàtics.Després de la venda d'aquests crèdits problemàtics, el pes d'aquesta cartera d'actius tòxics per valor de 12.000 milions d'euros en el conjunt del balanç s'ha situat en una ràtio de l'1,7% per contra del 4,3% que suposava en els resultats a 31 de desembre del 2017, segons consta en els comptes de l'entitat.Després d'aquestes vendes d'actius problemàtics, la reducció d'aquesta cartera ha estat de 7.012 milions d'euros en el trimestre i de 9.547 milions d'euros en l'últim any. Amb això, el banc considera que ''s'ha eliminat pràcticament l'exposició immobiliària problemàtica'', cosa que tindrà un impacte positiu a partir dels resultats a partir del tercer trimestre.Les dotacions per insolvències i altres deterioraments en el primer semestre han totalitzat 806,3 milions d'euros, un 5,4% menys que el primer semestre de l'any passat, una xifra que hagués estat de 666,8 milions d'euros sense el TSB. En aquestes provisions de 806 milions d'euros s'inclou una provisió de 92,4 milions d'euros destinades a compensar als clients de TSB més 177,1 milions d'euros per cobrir les vendes institucionals de carteres.La ràtio de morositat s'ha reduït notablement fins a situar-se en 4,71%, 5,77 ex TSB, i cau fins el 4,5% amb la venda de les carteres.El marge d'interessos s'ha situat a 30 de juny en 1.810,1 milions d'euros, una xifra similar a la de l'any passat, i el marge brut en 2.631 milions d'euros, el 8,8% menys, per la caiguda del resultat de les operacions financeres que retallen un 51,1% els ingressos.La posició de capital, en termes CET 1 'fully loaded s'ha situat en una ràtio de l'11% en el tancament del primer semestre. Després de la venda d'actius problemàtics, aquesta ràtio ha pujat fins a l'11,2%.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)