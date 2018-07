Les xinxes arriben al ple de Sabadell: el govern fa autocrítica

La plaga de xinxes que des de fa unes setmanes afecta diversos immobles del sud de Sabadell ha arribat a l'Ajuntament per la porta gran. L'afer ha estat un dels temes més esperats del ple municipal del mes de juliol, que s'ha celebrat aquest dijous al consistori vallesà en l'última sessió del curs polític abans de l'aturada d'estiu.Els grups municipals de Ciutadans i el PSC han estat els encarregats de dur el tema al ple en forma de moció, reclamant que el govern municipal mogués fitxa davant aquesta i altres plagues que hi pugui haver a la ciutat. Inicialment, el govern havia apuntat que no es podia mobilitzar perquè l'afectació es concentrava en espais privats, però finalment aquesta setmana ha apuntat que fumigaria els immobles d'ofici.La veu dels veïns l'ha fet sonar al ple Reme López, una de les veïnes afectades, que ha denunciat la lentitud del consistori en donar resposta, una tesi a la qual s'hi han sumat els grups de l'oposició. No obstant, el govern municipal ha reconegut que no ha actuat de la millor manera possible en la gestió de la problemàtica de les xinxes, assegurant que no hi havia cap protocol previ per actuar en situacions com aquesta.Per aquest motiu, l'equip de govern ha demanat disculpes en veu de la regidora Glòria Rubio, admetent que s'havia actuat més lent del que volien.

