El president de l'Associació Annour de Ripoll: «Els nens han de conèixer les bases de l'Islam»

La convocatòria de l'Associació Annour de Ripoll ha generat molta expectació. Foto: Isaac Muntadas

L'atril des d'on l'imam fa els discursos i crida a la pregària. Foto: Isaac Muntadas

Després de la convocatòria de premsa d'aquest dijous al matí a l'Ajuntament de Ripoll per parlar del nou model de convivència de la vila , a la tarda ha estat el torn de la comunitat musulmana. El president de l'Associació Annour de Ripoll, Ali Yassinede, ha atès els mitjans de comunicació a l'oratori Annour. A poc més de vint dies perquè es compleixi el primer aniversari dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils perpetrats per joves de Ripoll, Yassinede ha llançat el missatge de què, evidentment, la comunitat musulmana està millor que l'any passat.El president de l'Associació Annour ha reiterat que no hi ha ''cap problema'' de convivència ni hi ha hagut cap conflicte durant aquests mesos després dels atemptats gihadistes. ''El 95% de les persones saben que el terrorisme no ve dels musulmans ni de la cultura àrab. L'Islam és pau i condemna els fets que van passar'', ha afirmat. Yassinede ha apuntat que la majoria de musulmans que venen a Catalunya ho fan per guanyar-se millor la vida del què ho feien als seus països d'origen. ''No venim aquí a portar problemes'', ha dit taxativament.Yassinede també ha volgut subratllar que, durant la jornada de portes obertes de l'oratori Annour per celebrar el final del Ramadà, un dels membres de la mesquita els va fer de guia per ensenyar-los què s'hi fa allà dins. El president d'aquesta associació ha lamentat que a Europa la majoria de la gent no sap què s'hi fa dins d'aquests recintes. Per Yassinede la societat cada cop està ''més allunyada de la religió'' i no s'informa prou de la religió musulmana o la cristiana. Per aquest motiu, el president d'aquesta comunitat ha demanat a les persones que busquin per Internet i que llegeixin sobre la religió musulmana. ''Som la religió més atacada del món i quan passa alguna cosa sempre és culpa nostra. No volem que la gent tingui mala imatge de nosaltres'', ha argumentat.Sobre els joves terroristes, Yassinede ha assegurat que eren ''bons nois'', però que no sabien llegir ni escriure àrab ni tampoc tenien nocions de religió musulmana. ''Allà hi havia l'error'', ha assenyalat. El president de la comunitat musulmana Annour ha apuntat que cal ensenyar les bases de la religió musulmana als nens de ben petits perquè és com un ''antivirus''. ''Si coneixen el què diu l'Islam, quan vingui una persona que el hi digui que han de matar o fer coses dolentes, el noi sabrà que no pertany a la religió musulmana i no ho farà'', ha dit convençut. En canvi, sinó sap què predica l'Islam és ''més fàcil'' que faci males accions. Per aquests motius, des de la comunitat Annour han sol·licitat al Departament d'Ensenyament de la Generalitat que s'ensenyin nocions de la religió musulmana perquè tothom en tingui una idea. ''Crec que a Galícia i Andalusia ja es fa'', ha apuntat. De moment, encara esperen la resposta.Sobre l'imam Abdelbaki Es Saty, des de la comunitat musulmana de Ripoll encara esperen que algú els hi expliqui què ha passat. El president de l'Associació Annour ha subratllat que els imams han de ser ''bones persones'' i que Es Saty tenia dues cares: la de portes endins, en què feia uns bons discursos i tenia un bon tracte amb la gent i la de portes en fora en què es dedicava a adoctrinar i reclutar joves de la mesquita per fer atemptats. Segons Yassinede, l'actual imam és una bona persona de 61 anys que no té antecedents i treballa ''molt bé''.Yassinede també ha parlat sobre la possibilitat de què les dues comunitats musulmanes de Ripoll es puguin unir en una sola mesquita. De moment, el president de la comunitat Annour ha dit que en aquest país s'ha de complir la llei perquè sinó ''pots tenir problemes''. ''Si aquí em diuen que hi caben 140 persones, només hi poden entrar aquestes persones'', ha reiterat. Yassinede ha confirmat que han parlat d'ajuntar les dues mesquites perquè la comunitat creix dia a dia i que estan buscant un local més gran per fer realitat aquest desig. Tot i així, de moment això no serà possible. El què si que faran de cara al proper mes de setembre o octubre és una altra activitat oberta al públic per continuar sent una associació activa dins del teixit associatiu ripollès.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)