CaixaBank incrementa beneficis en un 54,6% el primer semestre

CaixaBank ha obtingut un benefici de 1.298 milions el primer semestre d'aquest any. L'entitat presenta el seu balanç de resultats aquest divendres a la seva nova seu central, a València. La xifra suposa un important creixement pel banc que presideix Jordi Gual de fins al 54,6% respecte del primer semestre del 2017.L'increment de guany respon a un seguit de factors, entre els quals un augment de les aportacions que ha suposat l'adquisició de la portuguesa BPI i un major esforç en la limitació de costos. Els ingressos bàsics (marge d'interessos, negoci d'assegurances i comissions) han estat una altra de les claus del benefici obtingut en una tendència que continua el que ja es va mostrar en els resultats del primer trimestre. El marge d'interessos, concretament, creix un 3,5% (situant-se en els 2.432 milions).El marge brut del negoci creix un 8,7%, impulsat pels ingressos bàsics, fins a situar-se en 4.654 milions. Els ingressos per comissions suposen un augment del 3,3% (1.293 milions). Pel que fa a l'aportació de BPI, un capítol clau en el compte de resultats, ha suposat una aportació de 76 milions d'euros. Si hi afegim l'aportació de les participades del banc portuguès, l'aportació ha estat de 252 milions d'euros.La institució financera ha aconseguit també continuar reduint la taxa de morositat, que ha quedat fixada en el 5,3%. Cal recordar que era del 6,5% fa un any. Els resultats han sorprès molts dels experts, que apostaven per un increment una mica menor, a l'entorn del 45%.

