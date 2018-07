Detingut un home per agredir la seva parella a casa seva al Vendrell

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a primera hora de la tarda un home per agredir la seva parella al seu domicili del Vendrell. Segons fonts policials, els fets s'han produït poc abans de les quatre de la tarda quan per motius que es desconeixen la parella ha iniciat una discussió i l'home hauria agredit la seva dona, a qui ha causat ferides lleus per les quals ha hagut de ser atesa tot i que no ha calgut el seu trasllat a un hospital.En la baralla, a més, hi ha participat la mare del detingut, que viu al mateix pis –situat al carrer Nou- juntament amb els tres fills de la parella. Està previst que el detingut passi a disposició judicial en les properes hores.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)