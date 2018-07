Les fermes peticions dels familiars de presos i exiliats a Quim Torra

Dies després de rebre la creu de Sant Jordi, l'Associació Catalana pels Drets Civils s'ha reunit amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Després de la trobada, que ha durat una hora i mitja, la presidenta de l'associació i parella de Josep Rull, Meritxell Lluís, ha demanat al Govern que treballi per aconseguir la retirada de la causa contra els polítics independentistes en presó preventiva o a l'estranger i per garantir que els encausats relacionats amb el procés sobiranista tinguin un judici just.En aquest sentit, ha demanat que el Govern treballi amb l'objectiu d'aconseguir la retirada de totes les acusacions, no només les dels membres del Govern. Lluís ha recordat que hi ha "milers" d'activistes socials i alcaldes amb processos oberts.Després de la retirada de l'euroordre del president Puigdemont i dels altres membres del Govern amb causes pendents a l'estranger per part del jutge Pablo Llarena, l'Assocació no està més esperançada. "Nosaltres ens basem en els fets i continuem tenint 9 persones a les presons i una quantitat immensa de causes obertes contra activistes socials, alcaldes, regidors, sí que hi ha hagut la retirada de l'euroordre però no s'ha mogut res més".Els familiars dels presos i exiliats han manifestat el seu "neguit" perquè tenen la percepció que si arriben a judici "no serà un judici just". A aquestes preocupacions Torra ha respost que "el compromís del Govern hi és tot".Tot i no voler entrar a fer valoracions polítiques de la comissió bilateral entre Estat i Generalitat que es reunirà per primer cop en set anys, Lluís ha explicat que aquest ha sigut un dels temes de conversa amb el president Torra. La parella de Josep Rull no ha entrat en detalls però ha assegurat que la situació dels polítics independentistes entre reixes estarà sobre la taula. "Sabem que el Govern està treballant amb totes les possibilitats obertes, des de tots els aspectes possibles i en totes les trobades", ha dit Lluís.Entre la quinzena de familiars que han participat en la reunió hi havia la dona de Jordi Turrull, Blanca Bragulat; la dona de Quim Forn, Laura Masvidal; la parella de Jordi Sánchez, Susanna Barreda; el fill de Dolors Bassa, Pau Surroca Bassa o la germana de Carles Puigdemont, Montse Puigdemont. La feina de l'ACDC va ser reconeguda aquesta setmana pel Govern amb una Creu de Sant Jordi, un "honor" que els familiars els agradaria "no haver rebut mai"."L'objectiu pel qual vam crear l'associació no ens agrada però ha sigut un honor que se'ns concedís la Creu de Sant Jordi perquè és un reconeixement que entenem extensiu a totes les persones compromeses amb el procés", ha assegurat Lluís.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)