Ataquen la seu de Compromís a València amb simbologia nazi

Moment de l'atac a la seu de Compromís a València Foto: La veu del PV

En menys de 15 dies la seu nacional de Compromís, a València, ha sigut blanc de l'atac de moviments d'extrema dreta. Segons informa La veu del PV , aquest dijous, la façana de la seu de la coalició s'ha despertat plena de pintades nazis reivindicades pel moviment skin."Rojos no" i "putos traición" són les acusacions que els autors de les pintades llancen contra els militants de la coalició Compromís, que ja va veure com fa uns 10 dies la seua seu era pintada per la dreta valenciana, que els acusa de "catalanistes".[Podeu veure més imatges i el vídeo de l'atac al web de La veu del PV Tot i no haver una reivindicació clara de l'autoria, es tracta clarament del moviment skin. A la façana també hi ha pintades esvàstiques nazis, dianes i el número 88, que en el món skin fa referència a l'octava lletra de l'abecedari, la hac (Heil Hitler).El fet que la seu de Compromís compte amb un dispositiu de seguretat que inclou càmeres de vigilància no va frenar els autors de les pintades. Tampoc els encaputxats que fa 10 dies van perpetrar una acció similar. En el vídeo es poden comptar cinc persones que a cara descoberta pinten l'exterior de l'edifici.La coalició actuarà igual en aquest cas que en el del passat dia 17 de juliol. Així, segons han confirmat fonts de Compromís a aquest diari, la Policia ja ha estat avisada per a poder interposar la denúncia corresponent. De fet, agents policials vestits de paisà ja es van personar anit a la plaça del Pilar de València alertats per algun veí que es va adonar de les pintades.

