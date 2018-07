Lliuren 100.000 signatures per al decomís de Dumba, l'elefanta que viu a Caldes de Montbui

Dumba passejant-se pel seu recinte Foto: Yvonne Kludsky

La Dumba és una elefanta asiàtica que passa les vacances a Caldes de Montbui Foto: Yvonne Kludsky

La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (Faada) ha lliurat aquest dijous 100.000 signatures que demanen el decomís de Dumba, una elefanta que viu "en lamentables condicions" en un jardí de Caldes de Montbui (Barcelona).Faada ha reclamat al director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles, que s'actuï amb la màxima celeritat possible, tenint en compte que "hi ha un santuari disponible per a ella" i que viu en unes instal·lacions que no compleixen la normativa vigent.Per la seva banda, la Generalitat ha informat a Faada que en les últimes setmanes experts internacionals en elefants han anat a Caldes de Montbui per avaluar l'estat de l'animal i preparar un informe tècnic sobre la seva salut i benestarDumba és una elefanta asiàtica que participa en gires de circ, anuncis de televisió i pel·lícules. Són contractacions puntuals que no duren una temporada molt llarga. Quan està de vacances, Dumba descansa en una finca de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) amb la seva cuidadora i ensinistradora, Yvonne Kludsky. Les dues mantenen una relació d’amistat des de fa unes quatre dècades. Però, tenir una "mascota" d’aquestes característiques al jardí de casa no passa desapercebut i la seva estada a la finca genera opinions diverses.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)