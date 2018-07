La Guàrdia Civil intervé més de 3.500 quilos d'haixix a Deltebre

La Guàrdia Civil ha intervingut 3.565 quilos d'haixix amagat en un habitatge de Deltebre i ha detingut dues persones encarregades del transport i la vigilància de la droga. Es tracta d'un home de nacionalitat marroquina i un home de nacionalitat espanyola, que ja han ingressat a la presó sense fiança.La investigació es va iniciar el desembre de l'any passat quan es va detectar que en un habitatge del barri Barracot del municipi podria ser utilitzada per un grup de narcotraficants d'haixix, que posteriorment distribuïa la droga per tot l'Estat. Durant un dispositiu de vigilància, els agents van localitzar una furgoneta que va aixecar sospites per la seva forma de circular, amb continus canvis contra direcció. Després d'aturar-la i examinar-la, van notar una forta pudor a gasoil i restes de sorra de platja, fet que va fer sospitar la Guàrdia Civil que recentment hauria transportat fardells d'haixix.Un cop identificat el conductor, els agents van observar com en un annex hi havia diversos fardells apilats, que presumptament havia estat traslladada per altres clans de narcotraficants en considerar que estaven en una zona segura i que posteriorment havia de ser distribuïda en altres punts de l'Estat, segons la Guàrdia Civil.A l'interior, de l'habitatge els agents van intervenir 104 fardells d'haixix, amb un pes de 3.565 quilos, van detenir el conductor i de la persona encarregada de custodiar l'haixix.

