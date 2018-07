Catalunya marca el pas a la política espanyola: el PSOE dialoga, el PP es radicalitza

La recuperació del diàleg amb la Generalitat, encara que sigui per constatar els punts de discrepància, és clau per al PSOE si vol conservar la Moncloa

Sánchez pretén que la Generalitat no deixi la cadira buida en els espais multilaterals: la qüestió s'ha inclòs en l'ordre del dia de la reunió de l'1 d'agost

Dos mesos després del gir copernicà en la política espanyola -que va fer aterrar el PSOE a la Moncloa-, queda constatat com els dos principals partits de l'Estat han mutat la seva estratègia. Com afrontar el conflicte amb Catalunya fa de mirall d'aquesta nova realitat: els socialistes estan pilotant un viratge cap a la centralitat ara que ostenten la responsabilitat de govern, i això passa per assumir que han de parlar amb el Govern sobre la repressió i el dret a l'autodeterminació ; i el PP s'escora en un posicionament més radical a la dreta i oneja el codi penal i la mà dura per combatre l'independentisme La negativa al dret a l'autodeterminació segueix sent un punt compartit entre el president espanyol, Pedro Sánchez, i el nou líder del PP, Pablo Casado. Però poc queda de la convergència estratègica entre els dos partits que van apuntalar el 155 i fer pinya per frenar la via unilateral a Catalunya. L'explicació del per què el bloc constitucionalista transita ara per vies divergents rau en el nou rol que han assolit socialistes i populars. Els primers tenen en l'aritmètica del Congrés la seva via per superar la debilitat numèrica i resistir al govern. Els segons, conscients que han perdut pistonada, busquen taponar la fuita de vots cap a Ciutadans i rellançar la seva imatge, corcada en els darrers anys especialment per la corrupció.Sánchez, que governa amb una exigua minoria de 84 diputats, és conscient que és president gràcies al suport de Podem, però també dels grups independentistes i del PNB; i que tots ells tenen com a mínim comú denominador la denúncia de la judicialització de la política en el cas català i la reivindicació d'un referèndum acordat com la millor via per resoldre el conflicte. El govern del PSOE és conscient que l'èxit o el fracàs del seu mandat passarà, en bona part, per l'habilitat que tingui a l'hora d'estabilitzar aquests suports, exhibir avenços en polítiques d'esquerres i canviar el clima polític en la relació amb Catalunya.La recuperació del diàleg amb la Generalitat, encara que sigui per constatar els punts de discrepància, és clau en aquest sentit. I establir aquest fil de connexió passa, inevitablement, perquè els presos polítics i els exiliats i la reivindicació del referèndum, les dues grans qüestions d'una legislatura catalana marcada per l'excepcionalitat política, formin part de l'agenda bilateral entre els dos governs. Tot plegat, deixant enrere una etapa en què el PSOE va abraçar la suspensió de l'autonomia, va titllar de "supremacista" i "racista" Torra, i va arribar a demanar l'actualització del delicte de rebel·lió en el codi penal.La lògica que ha acabat imposant-se per garantir el diàleg amb Catalunya és que, tot i que hi hagi diferències insalvables i qüestions que no s'estigui disposat a negociar, han de poder-se incloure a l'ordre del dia i ser debatudes. Això ja implica un canvi de formes respecte el mur que va aixecar el PP davant del procés sobiranista i permet al PSOE consolidar un canvi d'actitud. A la vegada, suposa una bombolla d'oxigen per al Govern, que encara no ha aclarit els següents passos per avançar cap al seu objectiu republicà.El debat serà obert. Així va passar ja en la trobada a la Moncloa de Sánchez amb el president Quim Torra i així es farà també a la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat del pròxim 1 d'agost, que es reunirà a Barcelona -fet inèdit- i que estarà presidida per la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, i el conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall. L'agenda inclou un punt -el sisè de l'ordre del dia- que presenta aquest enunciat: "Consideracions de la Generalitat sobre la situació política a Catalunya: en matèria de drets i llibertats, i en relació amb les vies de participació ciutadana en les decisions sobre el seu futur polític". És la fórmula consensuada per aixoplugar les dues prioritats en l'eix nacional del Govern de Torra: els presos i el referèndum.L'executiu català també fa concessions en el guió, que a més de contemplar les lleis suspeses pel TC, inversions i traspàs de competències, també inclou un punt sobre les consideracions que fa l'Estat sobre la participació de la Generalitat en òrgans multilaterals i de coordinació. El Govern s'ha negat fins ara a assistir a trobades amb altres comunitats, com ara la del Consell de Política Fiscal i Financera, perquè exigeix una negociació de tu a tu amb l'executiu de Sánchez. Que els catalans no deixin la cadira buida en aquests espais és un dels objectius que s'ha marcat la Moncloa per solidificar les interlocucions.Si bé els socialistes tenen en la resistència al capdavant del govern el seu objectiu vital, el PP té entre cella i cella llaurar-se el camí per tornar a comandar Espanya. El nou president del partit, Pablo Casado, està convençut que això passa per erigir-se en el principal assot de l'independentisme i treure'n rèdits electorals. Revifar el PP de Catalunya -que actualment té només 4 diputats al Parlament- a costa de queixalar el suport que va fer guanyar Ciutadans a les eleccions del 21-D forma part del seu full de ruta. Aquesta fita explica per què ha decidit celebrar la primera reunió de la nova executiva a Barcelona i per què el seu missatge ha pivotat en una proposta per endurir el codi penal que inclogui la incorporació dels delictes de "convocatòria il·legal de referèndums" i de "sedició impròpia" Els populars ja fa setmanes que assenyalen sense treva Sánchez, a qui acusen d'estar fent concessions al Govern per pagar la factura del suport independentista a la moció de censura. Preveuen una tardor calenta de mobilitzacions motivades per la Diada, l'1-O i el judici als processats per rebel·lió, una tardor en la qual la seva estratègia passarà per denunciar la passivitat del PSOE davant la insurrecció catalana i aprofitar el desconcert d'Albert Rivera per recuperar posicions. Les municipals del maig del 2019 seran, sens dubte, el termòmetre que avaluarà quins fulls de ruta acaben donant fruits.

