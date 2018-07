Fiança de 460.000 euros al detingut pel doble crim de Susqueda per cobrir possibles responsabilitats

El Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha imposat una fiança de 460.000 euros al detingut pel doble crim de Susqueda (Selva). El jutge dona un dia de marge a Jordi Magentí perquè faci efectiu el pagament o, en cas contrari, li embargarà els bens. L'objectiu de la fiança és cobrir les possibles indemnitzacions a la família de les dues víctimes. La interlocutòria destaca que Magentí no té bens al seu nom, i assenyala que l'únic ingrés que disposa és la pensió que rep i que l'acusat dona íntegrament a la seva parella.Per això, el jutge considera "imprescindible" prendre aquesta mesura cautelar, i recorda que en cas de sentència absolutòria la quantitat que li sigui embargada se li retornaria. El jutge satisfà així la petició de la Fiscalia que havia sol·licitat una fiança per fer front a la responsabilitat civil, però rebaixa en 20.000 euros la quantitat exigida pel ministeri públic que s'enfilava als 480.000 euros.Jordi Magentí té fins aquest divendres per ingressar 460.000 euros. Uns diners que han de servir per cobrir les indemnitzacions a les famílies dels dos joves morts a Susqueda ara fa gairebé un any, en cas que sigui condemnat. El jutge li ha imposat aquesta mesura cautelar, atenent així la petició de la Fiscalia en la que sol·licitava l'abonament d'una quantitat lleugerament superior, 480.000 euros. En la interlocutòria, el titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners considera que hi ha "indicis de criminalitat suficients" contra l'investigat, tal i com remarcava el ministeri públic. De fet, l'escrit relata durant divuit pàgines totes les proves que apunten a Magentí com a presumpte autor de la mort dels dos joves.El jutge considera "imprescindible" imposar la fiança ja que, si es demora, "hi ha perill" que no se satisfaci les famílies de les víctimes. En aquest sentit, l'instructor recorda que Magentí no té propietats al seu nom i que només disposa de la pensió que ingressa íntegrament a la seva parella que resideix a Colòmbia.El jutge fixa la quantitat de 460.000 euros tenint en compte el nombre de persones afectades, i utilitza els barems establerts a l'article 589 de la Llei d'Enjudiciament Criminal. Tanmateix, recorda que en cas que Magentí sigui absolt, se li retornaran els diners embargats, i, si es donés el cas, les propietats.La petició de mesures cautelars no és l'únic escrit que el fiscal va presentar al jutge instructor. També va sol·licitar noves diligències de prova. En concret, demanava que la dona de Magentí aporti el mòbil que feia servir quan estava al país perquè la unitat d'informàtica forense dels Mossos d'Esquadra determini si hi ha presència d'algun troià, virus o malware que hagués pogut enviar els suposats missatges demanant socors.També vol que s'analitzin les imatges que la dona aporti del pantà de Susqueda per extreure'n les metadades i determinar la data, l'hora i el lloc des d'on es van fer. El ministeri públic sosté que és "fonamental" per donar "versemblança o negar" la declaració que va prestar al jutjat, quan va assegurar que havia estat en "innombrables ocasions" a Susqueda.Una altra de les proves que la fiscalia vol que es faci és analitzar si realment (tal com va dir la dona al jutjat) van fer cerques de bitllets per viatjar a Colòmbia prèvies al 29 d'agost del 2017.A més, també sol·licita que el remeti comissió rogatòria a les autoritats de Colòmbia per comprovar si els mòbils de la parella del Maresme s'han activat en aquest país. En cas positiu, afegeix, que s'aporti informació sobre quan es van engegar, amb quines targetes SIM i de qui són propietat.

