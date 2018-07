El Zoo de Barcelona espera traslladar els dofins abans de finals d'any

El Zoo de Barcelona confia a traslladar abans de final d'any els quatre dofins de les seves instal·lacions a un altre espai temporal, abans de la seva reubicació definitiva, possiblement en un santuari nord-americà, a Florida, han explicat a Europa Press fonts del parc. A finals del 2016, el consistori va decidir que no construiria un nou delfinari i va començar a valorar emplaçaments alternatius per reubicar els dofins abans del 2019 . Són sis, si bé dos d'ells ja estan a l'Oceanogràfic de València, de manera que es busca lloc per a quatre.En un comunicat, la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (Faada) ha explicat que l'Ajuntament va manifestar en el Consell Municipal celebrat aquest dimecres la intenció de reubicar temporalment els animals en dos delfinaris. Es troba treballant en un acord amb el nou Santuari de Baltimore (als Estats Units) per resituar de forma definitiva els dofins en aquest espai naturalitzat, on podrien gaudir del mar la resta de les seves vides.Per poder tancar l'acord definitiu amb el santuari nord-americà, el zoo està en contacte amb el National Zoo de Baltimore, que preveu obrir un santuari el 2020, amb la finalitat d'informar de les característiques i condicions dels animals, que passarien a viure en un ambient més naturalitzat. L'entitat Faada va iniciar la campanya Adéu Delfinari i en els últims dos anys ha treballat per oferir solucions per als dofins del zoo barceloní, al costat d'altres entitats.

