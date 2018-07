De la Castella profunda a l'obsessió amb Catalunya: les cinc semblances entre Aznar i Casado

L'entrevista que va mantenir Pablo Casado amb l'expresident del govern espanyol José María Aznar dimarts passat va ser més que una retrobada. Va equivaler a una rehabilitació per la porta gran d'Aznar, només tres dies després de l'elecció de Casado com a nou líder de la formació. L'encontre es va produir a la seu de Génova només un dia després de la reunió que va tenir amb Mariano Rajoy. Després de veure's amb Aznar, el nou president del PP es va trobar amb Antonio Hernández Mancha, efímer president del partit entre 1987 i 1989. D'aquesta manera, va voler escenificar que comptaria amb tots els exlíders. Però l'entrevista amb Aznar tenia un alt significat polític. Casado ha fet referències en tota la seva campanya a preservar el llegat de l'expresident Aznar. Va ser el seu cap de gabinet durant un temps i fou membre del patronat de la FAES. Durant el procés intern d'elecció de líder, en diversos moments, Aznar ha deixat clar que ni Soraya Sáenz de Santamaría ni María Dolores de Cospedal eren les seves candidates. La derrota de la primera, sobretot, ha estat saludada amb eufòria des dels cercles més propers a l'expresident. Per què aquestes preferències? Les semblances entre Aznar i Casado són, en alguns casos, evidents.Molts observadors han assenyalat la similitud entre les edats de Casado i Aznar. Tots dos arriben al poder màxim del seu partit a la mateixa edat, als 37 anys. Han estat lideratges joves. En el cas d'Aznar, la seva plataforma de llançament va ser la presidència de Castella i Lleó, que els anys 80 es va convertir en un dels feus del PP i encara ho continua sent. En el cas de Casado, la seva base de suport ha estat la vicesecretaria de comunicació, que l'ha convertit en un dels portaveus del PP els darrers tres anys.Tant Aznar com Casado comparteixen el seu origen castellà i se senten imbuïts d'un discurs que mostra trets de mística castellana. Aznar va néixer a Madrid i Casado a Palència, tot i que està arrelat a Àvila, d'on és diputat. En la seva retòrica -més aspre l'aznariana-, conviuen referències essencialistes que semblen tretes de lectures compartides. Espanya és una de les paraules més repetides en les seves intervencions, al costat d'una altra, "unidad", així com també cites d'autors que han cantat a Castella.Casado ho va fer en el seu discurs al congrés del PP en esmentar els noms d'Antonio Machado i Gerardo Diego. En la roda de premsa celebrada dijous a Barcelona, Casado va referir-se a Espanya com "una nació de cinc segles". Només els falta rememorar l'Ortega y Gaset que, a L'"Espanya invertebrada", es mostra rendit a "la Castella que sap manar".Els dos polítics han arribat al lideratge intern després d'una etapa esgotada en el seu partit. Aznar ho va fer el 1990 després que quedés clar que Manuel Fraga no podria mai fer-se amb una majoria al Congrés i es requeria un rostre nou. Sota formes aparentment renovadores i referències al "centre reformista", Aznar duia al cap un programa de restauració conservadora que no va poder engegar del tot fins després d'obtenir la majoria absoluta el 2000.Casado ha subratllat el component renovador de la seva candidatura després de 14 anys de mandat de Rajoy al capdavant del PP i sis anys a la Moncloa. Per a molts militants, Casado encarna ara el futur enfront un continuisme sense esma, com Aznar també va representar un canvi envers el vell fraguisme.La major part d'analistes electorals sostenen que les eleccions es guanyen en el centre. Aquest és un dels punts centrals de qui durant anys ha estat el guru sociològic de Rajoy, Pedro Arriola. Un partit guanya si sap ocupar la major part del centre polític i aconsegueix desmobilitzar els contraris. És a dir, no irritar-los. Aquest enfocament no és compartit per Aznar, que va optar per endurir el missatge del PP i aplegar tots els colors de la dreta. També Casado sembla apostar per un reforçament del conservadorisme, plantejant la recuperació de valors nítidament dretans (la defensa de la família tradicional, l'oposició a l'avortament i a l'eutanàsia, el rebuig a "reobrir ferides" i a una política de memòria històrica).Tant Aznar com Casado són també "liberals" a la seva manera, que és com dir neoliberals i partidaris de polítiques fiscals molt regressives. Casado ja ha proposat un pla de reducció d'impostos, apuntant als de successions i patrimoni, unes mesures que entren bé a les orelles de sectors econòmics benestants.Dins d'aquest enduriment ideològic, i amarat del seu castellanisme essencialista, Catalunya és una obsessió compartida per Aznar i Casado. A diferència d'altres dirigents del PP, no hi ha ni la més mínima ambigüitat quan es refereixen als sobiranistes: "Colpistes" és la paraula preferida. Tots dos han defensat un 155 dur i pretenen recuperar el que consideren terreny guanyat pels nacionalistes catalans i bascos des de 1977. Aznar, jove falangista el 1978, va votar "no" a la Constitució que reconeixia els drets de les nacionalitats. Casado encara no havia nascut, però s'ha apuntat al restauracionisme espanyolista amb afany.Dijous, a Barcelona, va amenaçar amb més tipificacions contra el sobiranisme al codi penal i va definir els militants catalans del seu partit com la "columna vertebral" de l'organització. Són els seus herois, junt amb els altres preferits, algunes associacions de víctimes del terrorisme. Acumula, a més, un munt d'epítets i sortides de to contra l'independentisme Aquesta setmana, Aznar ha tornat a entrar a Génova. Dins del PP, l'expresident ja no és el que era. En un ampli sector, inclosos molts militants de l'ala dura, el nom d'Aznar ja no genera entusiasme perquè se'l considera deslleial. Però, si la seva persona és qüestionada, amb el triomf de Casado la ideologia preconitzada des de la FAES ha tornat a tocar el poder i la glòria dins del Partit Popular.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)