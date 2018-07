Netflix incorpora «Benvinguts a la família» de TV3 al catàleg

Netflix Foto: Flickr

La sèrie de ficció Benvinguts a la família, produïda per Arca Audiovisual i estrenada a TV3 aquesta temporada, s’incorporarà aquest divendres 27 de juliol al catàleg de Netflix, segons ha informat la cadena pública. La plataforma ha adquirit els drets per estrenar la sèrie arreu del món, i l’oferirà tant en versió original (disponible amb subtítols en diversos idiomes) com en una versió doblada al castellà.La ficció va un pas més enllà de Merlí, la primera sèrie de TV3 que es va incorporar a Netflix, en el seu cas només a l’Amèrica Llatina i els Estats Units. Benvinguts a la família ha estat la millor estrena d’una sèrie de TV3 dels darrers 10 anys, amb 777.000 espectadors i una quota de pantalla del 25,8%.Benvinguts a la família és una producció d’Arca Audiovisual (Filmax), creada per Pau Freixas i Ivan Mercadé, i protagonitzada per Melani Olivares, entre altres. TV3 prepara la segona temporada per estrenar-la a principis del 2019.

