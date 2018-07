Villarejo diu que es va reunir amb Corinna «per encàrrec de l'Estat»

L'excomissari José Manuel Villarejo ha comparegut aquest dijous a l'Audiència Nacional davant el jutge Diego de Egea que l'ha interrogat sobre l les gravacions a l'amiga del rei Joan Carles, Corinna zu Sayn-Wittgenstein . En aquestes converses, publicades per El Español, l'amiga del rei emèrit relatava negocis foscos del monarca, amb comptes a Suïssa a noms de tercers.El comissari està en presó preventiva des del novembre pel cas Tàndem i, després de l'aparició de les gravacions, el jutge ha obert una peça separada per aclarir com les va obtenir. Villarejo ha estat traslladat des d'Estremera en ambulància (pateix mal d'esquena) i ha declarat durant aproximadament una hora.Segons fonts presents a la declaració, Villarejo –que s'ha negat a respondre al fiscal- ha assegurat que va reunir-se amb Corinna el 2015 a Londres "per encàrrec de l'Estat".Segons les mateixes fonts, Villarejo ha explicat que va anar a entrevistar-se amb Corinna per "solucionar els problemes sorgits amb el rei Joan Carles" i que ho va fer per encàrrec de l'Estat. També ha explicat que aquestes gravacions es van intervenir el despatx de l'advocat Rafael Redondo, soci de Villarejo, i també empresonat per aquesta causa.Villarejo està investigat per suborn, blanqueig de capitals, organització criminal i un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers.En un comunicat, la defensa del comissari jubilat ha afirmat que la declaració ha estat "absolutament normal" i ha afirmat que no pot afegir més informació perquè la causa està secreta. Confirma, però, que només ha respost les preguntes del seu lletrat, Ernesto Díaz Bastién, i del jutge De Egea.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)