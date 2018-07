ERC garanteix que «no posaria cap trava» per investir Puigdemont «si és un escenari possible»

El portaveu del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, ha assegurat aquest dijous que el seu partit no posaria cap problema en una hipotètica investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat si les condicions ho permetessin. "Si és un escenari possible, i fins ara no s'ha produït, no posem cap trava en aquest tema", ha sentenciat en ser preguntat a una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio Sabrià, a més, ha remarcat que això relliga amb la voluntat d’ERC de "conservar les opcions a futur de tots els diputats suspesos, perquè no es poden vulnerar els drets ni obligar a renunciar a les actes". Malgrat això, en plantejar-se-li si veu Puigdemont com "el president legítim de Catalunya", Sabrià ha dit que "en això no hi ha dubte" però s'ha centrat en el paper "importantíssim" que tindrà a partir d'ara des de Waterloo i en "la feina d'internacionalització que podrà fer des d'allà".Davant la polèmica sorgida entre ERC i JxCat per l'aplicació de la interlocutòria del jutge Pablo Llarena i la suspensió de sis diputats processats, Sabrià ha assegurat que la relació entre els dos grups "està molt millor que la setmana passada". "Hem parlat tots amb tots i tenim clar que només podem caminar junts. Hem de parlar sempre i amb tothom i hem anat intentant recosir confiances que van quedar tocades per coses que no s'ajustaven a la veritat", ha dit, tot demanant disculpes "pel que va passar" entre JxCat i ERC.Però tot i això, ha deixat clar que la matriu del seu enfrontament no està resolta. En aquest sentit, parlant del no cobrament del sou per part dels diputats des que va arribar la suspensió al Parlament, Sabrià ha explicat que "era una situació que se sabia que es produiria". "Qui havia de fer l'informe sobre això és l'Oïdoria de Comptes i prendre la decisió. No és una decisió que ha de passar per la mesa, ni pel ple, ni per cap comissió. I l'informe diu el que era previsible des del punt de vista tècnic. La pregunta és si donem suport? No, no donem suport i no reconeixem res del que fa Llarena", ha dit.Tot i això, el dirigent republicà ha valorat la Crida Nacional per la República impulsada per Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez i lamenta que busqui "la uniformitat i no la transversalitat", la qual és reivindicada per ERC . Igualment, també rebutja la idea d'unes eleccions anticipades a Catalunya al desembre: "Amb quin objectiu? Si no responem a aquesta pregunta, no té sentit anar a eleccions".D'altra banda, preguntat per la nova executiva del PP de Pablo Casado presentada a Barcelona, el republicà ha considerat que el popular ha decidit portar aquesta primera reunió a Catalunya "potser perquè vol enviat algun tipus de senyal". "De moment, intenta competir amb Cs i potser el terreny que li va millor creu que és Catalunya", ha afegit. A més, davant la seva intenció manifesta d'intentar modificar el codi penal per anar contra l'independentisme , Sabrià ha volgut ser contundent: "No sé quin codi penal volen endurir. Junqueras i altres polítics i companys estan a la presó amb acusacions i peticions de penes molt més dures que les que tenen delictes de sang. No sé què nassos volen endurir".

