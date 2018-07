VÍDEO «Horitzó República»: La campanya de la CUP per presentar el seu full de ruta

La CUP ha donat aquest dijous el tret de sortida a la campanya "Horitzó República: construïm sobiranies des d'ara" amb l'objectiu de "socialitzar un programa estratègic per avançar en la ruptura amb el règim del 78". La formació subratlla que el gran repte que afronta el moviment republicà actualment és "la dinamització quotidiana d'estructures de mobilització popular a partir de programes polítics concrets, el bastiment d'espais sobirans dins i fora del marc institucional existent". En definitiva, "el desplegament i consolidació de noves materialitats que basteixin un bloc social capaç de consolidar el procés d'autodeterminació català".Amb la voluntat d'ajudar a traçar aquest nou horitzó col·lectiu de construcció republicana, des de la CUP inicien "una agenda de transformació social basada en el desenvolupament de processos col·lectius en clau constituent: una agenda de sobiranies que, complementada amb l'actuació de les institucions públiques, ha de permetre al poble català afrontar amb millors condicions el proper embat contra el règim del 78". Més concretament, presenta un conjunt de propostes encaminades a "construir espais materials de sobirania popular des de ja, evidenciant la possibilitat i necessitat de desplegar pràctiques col·lectives en clau republicana i constituent". Aquestes propostes estan dirigides a ser desenvolupades tant des de dins com des de fora de les institucions.La campanya "Horitzó República" es desenvoluparà durant la resta de l'estiu i tardor del 2018 i en ella es treballaran quinzenalment propostes per construir sobiranies i espais de contrapoder en diferents eixos a través d'actes arreu del territori: sobirania energètica, financera, productiva, popular, laboral, tecnològica, residencial, feminista, sanitària, educativa i alimentària. Per ara, ja han fet públics diversos vídeos on la diputada Maria Sirvent, l'exdiputada Mireia Boya o el regidor a Girona i portaveu del secretariat de la CUP Lluc Salellas difonen algunes de les seves propostes.

