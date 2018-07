Torra i Puigdemont es reuniran amb consellers i exiliats a la delegació del Govern a Brussel·les

Quim Torra i Carles Puigdemont faran una reunió de treball dissabte a la delegació del Govern davant de la Unió Europea, a Brussel·les, on també participaran alguns consellers de l'actual executiu i "a l'exili". Per ara, està previst que la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, així com també els consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró, Laura Borràs, Miquel Buch i Àngels Chacón -tots ells, de JxCat- es desplacin a la capital europea. Abans de la trobada, Torra visitarà la delegació amb la delegada, Meritxell Serret, exconsellera d'Agricultura. Està previst que Torra i Puigdemont facin una roda de premsa conjunta des de la delegació.La visita de Puigdemont a la delegació serà la primera que el president a l'exili faci al recinte des que és a l'estranger, ja que, durant el període del 155, també durant la seva estada a Brussel·les, el govern espanyol va vetar-li l'entrada, arribant a tancar l'edifici per evitar que s'hi trobés amb el president del Parlament, Roger Torrent.També serà la primera vegada que Torra visiti la nova delegada davant de la Unió Europea, Meritxell Serret des que és en el càrrec. En el seu anterior viatge a Brussel·les com a president, Torra es va reunir amb els exconsellers a Bèlgica a la "Casa de la República" però no va visitar la delegació.A la tarda de dissabte, Puigdemont i Torra es desplaçaran a la "Casa de la República", a Waterloo, on es farà un acte pel retorn del president a l'exili a Bèlgica. L'acte comptarà amb la participació de membres de la societat civil, familiars de presos i "altres persones exiliades".

