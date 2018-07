CCOO desvincula l'acord sobre les falses cooperatives dels permisos municipals a Grupo Jorge

L'escorxador Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga Foto: Josep M. Montaner

CCOO desmenteix que l'acord de laboralitzar els treballadors del Grupo Jorge a Catalunya, o el que és el mateix, liquidar les falses cooperatives, estigui subjecte al pla d'inversions de l'empresa . Si bé és cert que la companyia inicialment tenia la intenció que constés en el document, finalment només va quedar escrit en l'acta de finalització de vaga com "una declaració d'intencions". Així ho explicava aquest dijous al matí, Jesús Ribera, secretari general de CCOO d'Indústria a Osona, Vallès Oriental i Manresa.En aquest sentit, Ribera ha reiterat que l'acord laboral no està condicionat a unes inversions, com tampoc ho pot estar "si puja el preu del porc". Per tant, des del sindicat celebren aquest pacte que "representa la integració més de 1.200 treballadors al Grupo Jorge" dels seus dos centres de treball a Catalunya: Le Porc Gourmet (Santa Eugènia de Berga) i The Fortune Pig (Mollerusa).ha pogut llegir l'acord entre CCOO i el Grupo Jorge a Catalunya que es desgrana en quatre punts: laboralització dels treballadors, pacte d'estabilitat, mesures de flexibilitat i comissió de seguiment. Així doncs, segons el primer punt, a partir del 31 de juliol les cooperatives de treball han de deixar de prestar servei a la companyia. La internalització dels treballadors haurà d'estar feta a data de 31 de desembre.Tal com han explicat, durant aquest temps de laboralització de treballadors, el Grupo Jorge crearà una SL aplicant el conveni de les càrnies. "És una empresa pont controlada per la companyia al 100%", deia Rivera. A més, destacava que l'acord prima que es reincorporin a l'empresa un total de 59 persones "amb noms i cognoms" que havien estat acomiadades per no canviar-se de cooperatives.D'altra banda, el document també estableix un quadre d'indemnitzacions, perquè en cas d'acomiadaments "es compensi el fet que fins ara no tenien atur". D'aquesta manera, si se'ls acomiadés el primer any rebrien, 4.000 euros; el segon, 3.000; i el tercer, 2.000.Per garantir el compliment, l'acord també contempla la creació d'una Comissió de Seguiment. Ha d'estar formada per quadre representants de l'empresa, quatre de CCOO, dos del comitè ad-hoc (que seran substituïts quan hi hagi representació interna) i dues persones del Departament de Treball. S'hauran de reunir per evaluar el procés d'internacionalització el 28 de setembre, 31 d'octubre, 30 de novembre i 31 de desembre. "Vetllarem perquè es compleixi l'acord laboral", ha conclòs Rivera.Cal destacar que en el primer paràgraf del text, a part dels punts d'acord, es parla que Grupo Jorge té "la voluntat de seguir amb la seva implantació i possible expansió (...) fent-la compatible amb la seva competivitat i viabilitat".De moment, l'empresa no ha volgut fer declaracions sobre aquest acord, després de ser contactada per aquest diari. Tot i això, tal com explicaven en la roda de premsa d'aquest matí, el Grupo Jorge no haurà d'afrontar les infraccions de la Inspecció de Treball si compleix l'acord. Paral·lelament, sí que haurà de pagar les quotes de liquidació de la Seguretat Social, un altre procés que té obert.Durant la roda de premsa, Lalo Plata, secretari general de CCOO del Vallès Oriental, Maresme i Osona, ha remarcat la importància d'aquest pacte i la satisfacció. Plata també reconeixia que ha estat una lluita conjunta de Càrnies en Lluita i UGT "per arribar fins aquí". Amb tot, també ha tingut paraules pels detractors del pacte: "Si algú pensa que laboralitzar 1.200 persones és un problema que s'ho faci mirar. No demanarem perdó per fer un acord de puta mare", deia.Des de CCOO explicaven que la preocupació del Grupo Jorge és el compliment de la llei d'altres productors a Catalunya, com per exemple Valls Companys. El sindicat ja ha remarcat que han començat a fer demandes judicials per mala praxi i també les empreses que fan el paper de cooperatives. En aquest sentit, ha explicat que encara "queden batalles per endavant" remarcant que estan en una "fase de denúncia per la laboralització" "L'empresa que no faci el canvi de xip, està condemnada a morir", concloïa.Abans que es fes públic l'acord, tant l' alcaldessa de Santa Eugènia de Berga, Anna Franquesa , com el sindicat COS van apuntar que aquesta negociació és un xantatge per condicionar la laboralització dels treballadors a canvi d'un pla d'inversions.De fet, UGT formava part de la negociació , però es va acabar aixecant de la taula. El sindicat volia que Inspecció de Treball tanqués les actes d'inspecció obertes i que donés d'alta d'ofici els treballadors "sense condicions". UGT estima que l'estalvi que busca el Grupo Jorge de la sanció administrativa que se li podria imposar rondaria els 40 milions d'euros.

