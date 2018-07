El Constitucional rebutja per unanimitat deixar en llibertat Rull i Turull

oooohhh!!!

Per Jep dels Estanys el 26 de juliol de 2018 a les 14:10 0 1

i això és dolent per Catalunya? perquè no fan partidisme aquests jutges que els acusem de partidistes i els deixen anar lliures? Aquí els únics que poden dir què han de fer els jutges: com pensar i obrar; som nosaltres!!! La nostra voluntat és llei (el parlament les fa via exprés) i tot allò que no sigui voluntat (arbitrària i discrecional) serà un greuge nacional català!!! Visca la República (bananera) de Catalunya!! on ser mentider i vividor és ser un heroi!!!