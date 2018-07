​Nova agressió feixista a Girona

COMUNICAT DE DENÚNCIA D'UNA NOVA AGRESSIÓ NAZI A GIRONA EL 22/07/2018 pic.twitter.com/tr3r7ErcNw — Plataforma Antifeixista Gironina (@PlataformaAnti1) 26 de juliol de 2018

La Plataforma Antifeixista Gironina, una setmana després de la seva constitució, ha denunciat a les xarxes socials una nova agressió de caire feixista. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge del 21 de juliol, entre les dotze i la una.Sis homes vestits “amb simbologia nazi” van amenaçar un grup de joves asseguts en un bar, al crit de “cogedlos, a estos nos los cargamos”. Un altre grup de ciutadans els va recriminar l’acció i aquests, en resposta, s’hi van abraonar a sobre a cops de puny i peu, amb l’ajuda de cadenes.Més tard es va produir una altra agressió quan el grup es dirigia al Casal Independentista al Forn, que ja ha patit altres accions violentes.La Plataforma ha denunciat la reiteració de fets com aquests a la ciutat i ha convocat una concentració per al proper dilluns, 30 de juliol, a la plaça del Vic, per reclamar que l’Ajuntament de Girona assumeixi responsabilitats. La trobada està prevista a les 20.30 hores.

