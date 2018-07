Govern i Estat debatran el «futur polític» de Catalunya a la reunió de la comissió bilateral a Barcelona

La Comissió Bilateral Estat-Generalitat es reunirà el pròxim 1 d'agost a la tarda Barcelona. Serà la primera reunió d'aquesta comissió des de l'any 2011. L'1 d'agost era la data que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, va proposar al conseller d'Exteriors, Ernest Maragall, en la reunió que van mantenir dilluns a Madrid. Aquests dos dirigents encapçalaran les respectives delegacions dels governs català i espanyol.Dins de l'ordre del dia s'inclourà, com a "consideracions de la Generalitat", parlar sobre la situació política a Catalunya i, en concret d'aspectes com drets i llibertats, i sobre vies de participació per decidir sobre el futur de Catalunya. De fet, Maragall va condicionar la celebració de la reunió a incloure parlar de la situació dels presos i exiliats i també del dret a l'autodeterminació . Finalment, s'ha admès un punt recollint "consideracions de la Generalitat sobre la situació política a Catalunya", en concret, "en matèria de drets i llibertats" i "en relació amb les vies de participació democràtica dels ciutadans catalans en les decisions sobre el futur polític".L'última reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat es va celebrar l'any 2011. Per part del govern espanyol, a més de Batet, a la reunió hi assistirà la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i quatre secretaris d'estat.La ministra Batet va afirmar dilluns que la reunió d'aquesta comissió ha de servir per posar fil a l'agulla i que de manera "immediata" es posin a funcionar tots els grups de treball i comissions mixtes que pengen d'aquesta. A més, va afegir que caldrà posar sobre la taula temes de "conflictivitat" com els recursos que tots dos governs han portat davant del Tribunal Constitucional (TC), avançar en matèria de traspassos i transferència i també sobre inversions "estratègiques" en infraestructures.

