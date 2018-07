Casado s'envolta de fidels i purga els afins a Rajoy i Santamaría

Pablo Casado ha decidit blindar la seva posició en el si del PP i posar tot l'aparell en mans de persones de la seva estricta confiança. Teodoro García, el seu cap de campanya en les primàries del PP, és el nou secretari general. Es tracta d'un dels seus homes de confiança, el seu principal col·laborador des de fa temps. D'aquesta manera, es descarten els noms de les diputades i exministres Isabel García Tejerina i Dolors Montserrat. Casado ha fet una altra designació clau: Javier Maroto serà el nou vicesecretari d'organització, l'home fort de l'aparell de Génova. És una dada significativa.Tan importants com les noves designacions són algunes de les sortides d'escena. El nomenament de Maroto suposa la sortida de Fernando Martínez-Maillo com a número tres del partit. El fins ara coordinador general es va destacar amb diversos moviments en favor de Santamaría durant el congrés. És un dels grans damnificats d'aquesta pugna interna.Un altre derrotat és Javier Arenas, que perd la vicesecretaria general de política Autonòmica, que passa a Vicente Tirado, home de Casado. Arenas també perd la secretaria general del grup popular al Senat. La caiguda d'Arenas és un veritable terratrèmol dins del partit. Dirigent del nucli dur durant dècades, és un dels aliats de Santamaría.La catalana Dolors Montserrat serà la portaveu dels populars al Congrés. Exministra de Sanitat, va donar suport a María Dolores de Cospedal. Després que els cospedalistes donessin suport a Casado enfront Sáenz de Santamaría, Dolors Montserrat també ho va fer i ha estat un dels puntals de la seva candidatura.La designació de Montserrat és un reconeixement al PP català i un indici més de la importància que Casado dona a Catalunya en la seva estratègia. La intransigència envers el sobiranisme serà un dels elements centrals del discurs del "nou" PP. El nomenament de Montserrat és també un reconeixement a la importància que ha tingut l'equip de Cospedal en la victòria de Casado sobre Santamaría. El nomenament de Montserrat suposa la sortida de Rafael Hernando com a portaveu.Un altre moviment rellevant és la designació d'Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policia, com a nou portaveu al Senat. Substitueix el gallec José Manuel Barreiro, molt proper a Mariano Rajoy.Casado ha celebrat a Barcelona la primera executiva del seu mandat. Els resultats del 21-D (36 diputats per a Cs i només 4 per al PP) estan molt presents en la direcció dels populars. D'altra banda, va ser a Catalunya on Casado va obtenir un dels seus millors resultats en les primàries del 5 de juliol /36 vots enfront 371 per a María Dolores de Cospedal i 296 per a Soraya Sáenz de Santamaría.La nova direcció del PP no inclourà Santamaría, que finalment s'ha negat a entrar en l'executiva. Tant ella com els membres del seu pinyol més proper: José Luis Ayllón, Íñigo de la Serna i Fátima Báñez, la persona que havia designat per ser secretària general en cas que hagués vençut en el congrés. Santamaría va reclamar ahir una presència en la cúpula de l'organització proporcional al resultat que va tenir al congrés (el 43%), cosa que Casado no ha acceptat. El nou líder del partit ha ofert a Báñez i De la Serna secretaries d'àrea, el que ha estat considerat "inacceptable" pels sorayistes. Sí que s'integraran en l'executiva sis membres de la candidatura de Santamaría, entre ells Alberto Nadal, que serà el responsable d'economia, Iñaki Oyarzábal i Marimar Blanco. Però la nova direcció de Casado comença amb una divisió interna molt explícita.

