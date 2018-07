La Comissió de la Dignitat reclama més de 43.000 documents requisats pel franquisme

Avui la Comissió de la Dignitat exigim al Ministre de Cultura de l'Estat completar el retorn a Catalunya dels papers de Salamanca a Catalunya i també al País Valencià i de la resta de l'estat.

Un deute de reparar les víctimes de l'espoliació documental. — Josep Cruanyes i Tor (@pep_cruanyes) 26 de julio de 2018

El coordinador de la Comissió de la Dignitat, Josep Cruanyes, ha enviat una carta al ministre de Cultura, José Guirao, en la qual l’insta a continuar treballant per atendre la memòria històrica, reparar les víctimes del franquisme i recuperar la documentació requisada pel franquisme.L’objectiu és que s’aconsegueixin retornar els 'Papers de Salamanca', prop de 43.000 documents que van ser requisats i que encara es conserven al fons de l’Arxiu de la memòria a Salamanca. Aquests documents afecten 9 particulars, 10 partits i 67 persones de diversa mena. D'aquests 43.000 documents, 23.000 pertanyen a particulars, 10.000 són d'ordre públic de la Generalitat i els restants corresponen a documentació de l'arxiu de la Guerra Civil. Més de 41 ajuntaments catalans tenen documentació retinguda i Cruanyes ha posat especial èmfasi en els documents requisats de l'Ajuntament de Barcelona, que proven la defensa passiva durant la Guerra Civil. La Comissió de la Dignitat és una entitat creada per promoure la restitució de la documentació requisada pel franquisme a Catalunya i el País Valencià. Cruanyes ha explicat que la importància de les polítiques de memòria rau en què són "polítiques de no-repetició" i inclouen els valors de la "justícia, llibertat i no-repressió", ha puntualitzat l'historiador.El 17 de novembre del 2005 es va aprovar la llei que reconeixia el dret de Catalunya, com també dels territoris de la resta de l’Estat, a recuperar els fons requisats pel franquisme a particulars i entitats. "Allargar tot aquest procés perjudica les víctimes i tan sols fa que s’allargi el procés del retorn de documents que són d’elles", ha sentenciat Cruanyes.Des de la Comissió de la Dignitat s’exigeix també el retorn de la documentació d’ordre públic que el govern del PP es va negar a retornar, basant-se en l’argument que el maig de 1937 es van transferir les competències d’ordre públic a la República. Cruanyes ha remarcat que "aquest fet no és cert", ja que des del 1979 la Generalitat en torna a tenir la competència.A principis del 2009, el Ministeri de Cultura va dictar un decret pel retorn de la documentació als particulars i entitats que no va tenir efectivitat, perquè no es va difondre ni es va informar els afectats. Només una família va reclamar la documentació que, després de 6 anys, va poder aconseguir.Segons Cruanyes, això "va ser un frau de llei" i no es va complir amb l'objectiu de la restitució als milers de víctimes. La Comissió de la Dignitat demana un nou decret que estableixi un deure d'informació per part de les comunitats autònomes i un termini prou ampli per poder arribar a les persones que desconeixen l'existència de documents requisats a la mateixa família.En cas d'una possible negativa del Ministeri de Cultura, Cruanyes ha recordat que l'Estat "té el deure de restituir la documentació i el patrimoni a les víctimes de la repressió, complint així els principis de dret internacional" tal com recorda el relator de les Nacions Unides Pablo de Grieff, en el seu informe del 22 de juliol de 2014

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)