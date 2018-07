L'Auditori tanca la temporada 2017-2018 superant el mig milió d'assistents

Més de 512.000 espectadors han gaudit dels concerts que s’han fet a L’Auditori i a fora de l'equipament durant la temporada 2017-2018, en un augment del 2%. El balanç final també mostra bones xifres pel que fa a les temporades d’Antiga i Cambra –que augmenten públic i reforcen la presència en la programació de la sala–, així com als projectes del servei educatiu, que han rebut 9.000 assistents més que l’any anterior i s’apropen als 155.000 espectadors.En total, per les sales de L’Auditori han passat un total de 382.772 persones, 6.100 més que la temporada anterior: 115.779 són de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, 154.446 de les activitats i concerts del Servei Educatiu, 50.698 de les temporades de L’Auditori (Antiga, cambra, Sampler Sèries, Escenes, Amplificats, Sit Back, Jazz Sessions i Orquestres Internacionals), 22.277 de la Banda Municipal de Barcelona i 40.292 d’altres promotors. Durant la temporada s’han celebrat 512 concerts amb una ocupació mitjana del 75%, dos punts per sobre que a la temporada 2016-2017.L’ Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha celebrat un total de 86 concerts (74 en temporada, 6 d’extraordinaris i 6 de cambra) i ha reunit 115.779 persones, xifra gairebé idèntica a les 115.815 persones de la temporada passada. Aquest diumenge, el concert de l’OBC al Het Concertgebouw d’Amsterdam, amb les entrades pràcticament exhaurides, posarà el punt i final a la temporada.La segona edició del Festival Emergents Barcelona, la cita amb els nous talents musicals nacionals i internacionals, ha rebut 5.457 espectadors, 500 més que a la temporada anterior. L’Emergents reuneix propostes de música de cambra, simfònica, i jazz en col·laboració amb les grans institucions del país dedicades a la música i aquest any ha impulsat projectes com la creació de la Jove Capella Reial de Catalunya o la presentació a Barcelona de la jove promesa del violoncel Sheku Kanneh-Mason.Més enllà de la programació que L’Auditori ofereix a les seves sales, la temporada 2017-2018 ha programat un total de 145 concerts en altres indrets que han permès que les propostes musicals impulsades des de la institució hagin arribat a 127.447 persones. Destaca la portada a terme el Servei Educatiu de L’Auditori, amb projectes participatius com la Cantània i el Cantagran o les gires dels concerts familiars, arribant a més de 100.000 espectadors.

