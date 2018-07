​Pressió a Cerdanyola i Castellar contra la instal·lació d'antenes de telefonia

Les antenes, tapades a la part alta de l'edifici. Foto: NS / Cedida

Cartells contra l'antena a Castellar. Foto: NS / Cedida

Les antenes de telefonia mòbil han escalfat els ànims a Cerdanyola del Vallès i Castellar del Vallès. Es tracta de dues iniciatives amb diferent circumstància, però amb un denominador comú: la por a les radiacions procedents de la infraestructura i l'impacte visual que suposarà. A Cerdanyola l'antena ja s'ha col·locat, si bé no està en funcionament, mentre que a Castellar els veïns esperen fer suficient força per evitar la seva col·locació.L'empresa Vodafone ha instal·lat l'antena al carrer Renaixement, al barri de Serraparera, amb dues particularitats: es troba a molt baixa alçada i molt a prop dels veïns. Els veïns s’hi han oposat des d’un primer moment, i ara pretenen que la companyia no la posi en funcionament per intentar trobar un nou emplaçament.Es tracta d’una antena que es troba al capdamunt d’un edifici de tres pisos d’alçada en una zona eminentment residencial del municipi. “Al marge de la poca alçada en què es troba, hi ha cases al voltant, l’han camuflat amb un plàstic perquè quedi dissimulada i es troba molt a prop d’una veïna que pateix hipersensibilitat a les radiacions”, explica Juan Rodríguez, portaveu de l?Associació de Consumidors Actius de Cerdanyola del Vallès.El col·lectiu ja va abanderar una lluita contra una altra antena que sí que va entrar en funcionament l’any 2016 a l’entorn del Parc del Turonet. “El problema allà és que hi ha una llar d’infants municipal, i ens preocupa que això pugui afectar els petits, de fet, ja hi ha gent que ha decidit no portar els nens allà per l’antena”, explica Rodríguez.No volen que la situació es repeteixi a Serraparera. Han intentat evitar que els operaris de la companyia accedissin a la finca amb protestes, però finalment els treballadors han pogut accedir-hi a primera hora del matí al llarg de principis de juliol per col·locar-la.El problema que plantegen els veïns és que aquestes antenes emeten radiacions molt per sobre del que recomana Europa. “Sí bé a tot el continent el topall està en 0,2 volts per metre, a l’estat espanyol es troba en els 60, segons la legislació de 2014”, apunta Rodríguez.És per aquest motiu que s’han reunit amb l’Ajuntament per plantejar la situació, així com amb la resta de forces representades. El consistori ha confirmat aquestes reunions, que han servit per intentar fer d'intermediaris entre les parts.La idea que posen sobre la taula és que siguin els ajuntaments qui puguin gestionar l’espai públic en matèries tan sensibles com aquesta, perquè tinguin competències a l’hora de crear plans locals de salut que estableixin els paràmetres, ubicacions i nivells d’emissió que puguin tenir aquests aparells. Així, cada localitat podria establir el seu criteri d'acord amb la realitat del nucli urbà, donant pas a la creació de plans de salut locals vinculats a les fonts de radiació com poden ser les antenes de telefonia.El col·lectiu, a més, s’ha posat en contacte amb el Col·lectiu Ronda amb la finalitat que els representin a nivell legal davant l’empresa, que encara no ha activat l’antena a l’espera de tenir tots els permisos enllestits.A Castellar del Vallès, però, els veïns van rebre la notícia aquesta mateixa setmana. Es tracta d'una infraestructura de, ni més ni menys, que 30 metres d'alçada que s'ubicaria al costat de la masia de Ca n'Avellaneda, a la urbanització de Can Font, una decisió que ja ha despertat el recel dels veïns. En concret, l'antena es col·locaria en uns terrenys privats que pertanyen al col·lectiu La Penya Arlequinada."Es tracta d'una antena que instal·la una empresa privada que després podrà llogar la infraestructura a les diferents operadores, i que ha de servir per donar cobertura a aquesta zona del poble, però els veïns no la volem perquè afecta un edifici històric i causarà un gran impacte", explica Antonio Ruiz, veí del barri. L'impacte, diu, és doble, primer a nivell visual, per l'alçada de l'antena, però també per les radiacions que emetria.En aquest sentit, s'ha plantejat la possibilitat de situar-la en uns terrenys situats a la part superior de la urbanització, una opció, però, que no ha estat vista amb bons ulls.ha intentat contactar amb la propietat dels terrenys afectats, però no ha obtingut resposta al respecte.

